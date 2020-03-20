校園是否採預防性停課　潘文忠：配合疫情指揮中心

▲教育部長潘文忠。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

北部一所高中因有2名學生確診武漢肺炎，全校停課至3月27日。對於未來是否對其他學校祭出預防性停課措施，教育部長潘文忠20日表示，教育部配合疫情指揮中心決定，會做最好的防疫準備。

北部一名高中生1月份跟家人去希臘玩，返台確診感染新冠肺炎（案59），就讀班級停課14天，同校19日再增加一人確診，中央流行疫情指揮中心宣布，該校全面停止上課到下週五，全校學生1,650人，教職員工154人停止上班上課。

行政院長蘇貞昌20日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，潘文忠會前受訪時表示，經過中央流行疫情指揮中心的調查，原本居家檢疫的學生並沒有跟其他上課同學接觸，但為提高新冠肺炎的防疫標準，教育部和專家討論後才做出停課一週的決定。

潘文忠指出，開學至今許多學校都戰戰兢兢，以縝密、高規格的方式注意學生體溫跟身體狀況，從各級學校到大學都是以這樣的態度做防疫工作。潘文忠說，因為國際疫情漸趨嚴峻，呼籲師生在這階段盡量避免出國，如果有短期回國的師生，也要確實遵照指揮中心的指示進行居家檢疫，避免接觸朋友或同學導致接觸傳染。

潘文忠表示，停課高中的學生多數是在家自主健康管理，在家也應該盡量做好自主健康管理，避免隨意走動，教育部已請校方及老師每天都聯繫學生做自主健康關懷。至於未來是否對其他學校祭出預防性停課措施，潘文忠則說，指揮中心有許多專家關注疫情發展，教育部所有措施配合指揮中心決定。

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