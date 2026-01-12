川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普對於格陵蘭的立場轉趨強硬，強調為了防堵俄羅斯或中國在北極地區擴張，美國必須對格陵蘭採取行動；他強調，若無法透過協議達成目標，不排除採取「硬手段」強行拿下。此舉引發丹麥與北歐盟邦高度戒備，丹麥總理重申格陵蘭主權不容侵犯，並形容雙方外交角力已進入決定性時刻。

▲川普對於格陵蘭的立場轉趨強硬。（圖／路透）



川普放話不計手段 防止俄中勢力滲透

川普（Donald Trump）在白宮受訪時指出，格陵蘭具備關鍵戰略位置，如果美國不主動取得控制權，未來可能面臨俄羅斯或中國佔領的風險。川普直言，「不管他們喜不喜歡，我們都要對格陵蘭採取行動，因為我們不能讓中、俄成為鄰居。」

川普表示，儘管他與丹麥關係良好，也希望以「簡單的方式」達成協議，但若無法如願，他將會「採取硬手段」。對於先前傳出美方考慮以金援方式誘使格陵蘭加入美國，川普則回應，目前尚未進入討論具體金額的階段。

丹麥與北歐盟友同陣線 批美方言論違反國際法

針對川普的強硬表態，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）隨即做出反擊。她在臉書發文表示，格陵蘭問題已形成實質衝突，丹麥隨時準備好捍衛北極地區的領土價值，「我們相信國際法，也相信人民自決的權利。」並呼籲美方尊重格陵蘭人的意願。

▲丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）



瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）也公開譴責美方的威脅性言論。他在瑞典的一場國防會議上指出，包含瑞典、北歐各國、波羅的海國家以及德、法等歐洲大國，都將與丹麥站在一起。克里斯特森警告，美國若強行接管礦產資源豐富的格陵蘭，將嚴重違反國際法，更可能引發其他國家效法。

格陵蘭民眾拒絕「被賣」 當地議會將提前召開

格陵蘭當地的反彈情緒也持續升溫。格陵蘭各政黨領袖發表聯合聲明，強調格陵蘭的未來必須由當地人民決定。首都努克（Nuuk）居民受訪時普遍表示，無論美方開出多少金額，都不會接受被收購。居民米凱森（Juno Michaelsen）明確表示，「這塊土地只屬於我們。」

為了因應川普政府的威脅，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與多位政黨領袖宣布，將提前召開原定於2月舉行的格陵蘭議會，專門商討應對策略。雖然丹麥與格陵蘭的外交官員已在華府與白宮幕僚會面，但目前雙方在主權議題上仍存在巨大分歧。