　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

產後一直瘦不下來　女靠「ChatGPT聊天」狂瘦19公斤：還練出腹肌

運動,瘦身,健康,減肥,腰圍,肥肉,。（圖／達志示意圖）

▲二寶媽靠AI幫助減重。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子產後多年來一直試圖減掉體重，但是始終無法獲得好成效，沒想到在ChatGPT的幫助下，意外幫助她戒掉不健康的飲食習慣，最後成功減去19公斤，獲得驚人體態。

多次減肥失敗　41歲媽坦言不敢照鏡子

41歲女子里克德(Alice Rickard)6年前生下一對龍鳳胎子女後，雖然多年來曾多次嘗試減肥，但是最後都沒有成功，即使依靠節食計畫，也只能短暫瘦下來一陣子，體重很快就會回彈。

里克德表示，「我當時照鏡子完全認不出來自己，穿衣服也很沒自信，後來就不想打扮了，我只想把自己整個人都遮起來」。

把AI當心靈教練　女成功戒披薩可樂

里克德表示，曾經使用過ChatGPT的她，從去年1月開始使用該服務的語音功能，一開始只是和AI訴說自己一再減重失敗的心情，沒想到久了以後卻成功幫助她改變人生。

里克德表示，當她心情不好時，會向創建的AI虛擬角色Dana聊天，述說想要一口氣吃下四塊披薩，結果在與AI的對話中獲得安慰，最後讓她放棄大吃的想法，就連最喜歡喝的可樂，後來也成功戒除。

里克德除了和AI分享心情，後來也進一步利用AI獲得每日建議攝取蛋白質、營養素比例等資訊，成功改變飲食型態，再加上量身制定的運動計畫，讓她減掉驚人的19公斤，現在她對自己的身材非常滿意，「我從沒想過自己生產後還能擁有腹肌，現在真的很喜歡我的身體」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無人計程車卡在輕軌上　「後方有列車靠近」乘客驚嚇下車逃命

11歲女童坐父車上「後腦突中彈」　絕望問：爸爸，為什麼我看不到

收容所汪化身逃脫大師「連開2道門」　神開鎖技術志工嚇：不是AI

女清理傷口感染「意外拔出一顆子彈」　卡體內20年嚇：完全沒發現

天天守垃圾桶旁等朋友　友善阿金「叼心愛娃娃」開心迎接清潔隊

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

【雲豹現身】德國動物園雲豹Suki近距離賣萌！秒被圈粉♥

國際熱門新聞

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

伊朗示威已6千死　社群屍體成堆影片曝

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

川普如何讓台積電點頭？美部長全說了

運河水位下降驚見廢車　駕駛座躺白骨

快訊／川普考慮空襲！　大使館：美國公民儘速離開伊朗

即／北海道外海規模6.2地震　深度僅10公里

女市長「上賓館談公事」下台　回鍋得票竟更高

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

快訊／紐時：台美關稅15%　台積電擴大投資5座半導體廠

不只考慮空襲伊朗！川普還有「4大絕招」

台美關稅15%！台積電ADR勁揚逾2.5%　美股四大指數收高

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

白宮：川普考慮發動空襲　阻止伊朗鎮壓示威者

更多熱門

相關新聞

記憶體股愈關愈大尾！缺貨潮引爆群聯刷天價　7檔紅盤相迎

記憶體股愈關愈大尾！缺貨潮引爆群聯刷天價　7檔紅盤相迎

記憶體處置股愈關愈大尾！AI對於寬頻記憶體（HBM）需求龐大，帶動DRAM價格大漲，今（12）日記憶體族群依然成為盤面焦點，旺宏（2337）為分盤交易第一天，股價依然維持盤上60元以上高檔震盪，南亞科（2408）漲幅逾5%，來到230元，而記憶體相關IC設計群聯（8299）則是再創1760元歷史天價。

OpenAI傳出正測試求職AI助理

OpenAI傳出正測試求職AI助理

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

AI生成圖奪上海攝影比賽冠軍！5專業評審竟全沒發現　一招戳破

不是AI股都能賺　冠軍操盤手揭2026輸贏分水嶺

不是AI股都能賺　冠軍操盤手揭2026輸贏分水嶺

高中老師出題：一字證明你不是AI

高中老師出題：一字證明你不是AI

關鍵字：

減重ChatGPT產後減肥AIAlice Rickard腹肌

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面