產後一直瘦不下來　女靠「ChatGPT聊天」狂瘦19公斤：還練出腹肌

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子產後多年來一直試圖減掉體重，但是始終無法獲得好成效，沒想到在ChatGPT的幫助下，意外幫助她戒掉不健康的飲食習慣，最後成功減去19公斤，獲得驚人體態。

多次減肥失敗 41歲媽坦言不敢照鏡子

41歲女子里克德(Alice Rickard)6年前生下一對龍鳳胎子女後，雖然多年來曾多次嘗試減肥，但是最後都沒有成功，即使依靠節食計畫，也只能短暫瘦下來一陣子，體重很快就會回彈。

里克德表示，「我當時照鏡子完全認不出來自己，穿衣服也很沒自信，後來就不想打扮了，我只想把自己整個人都遮起來」。

把AI當心靈教練 女成功戒披薩可樂

里克德表示，曾經使用過ChatGPT的她，從去年1月開始使用該服務的語音功能，一開始只是和AI訴說自己一再減重失敗的心情，沒想到久了以後卻成功幫助她改變人生。

里克德表示，當她心情不好時，會向創建的AI虛擬角色Dana聊天，述說想要一口氣吃下四塊披薩，結果在與AI的對話中獲得安慰，最後讓她放棄大吃的想法，就連最喜歡喝的可樂，後來也成功戒除。

里克德除了和AI分享心情，後來也進一步利用AI獲得每日建議攝取蛋白質、營養素比例等資訊，成功改變飲食型態，再加上量身制定的運動計畫，讓她減掉驚人的19公斤，現在她對自己的身材非常滿意，「我從沒想過自己生產後還能擁有腹肌，現在真的很喜歡我的身體」。