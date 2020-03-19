禁止高中職以下師生出國違憲？　行政院回應了！

▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

針對禁止高中職以下師生出國一事引發是否違憲的疑慮，行政院政務委員羅秉成19日再次解釋，並提到衛福部長陳時中也就傳染病防治法第7條的使用向院會報告，也說這條具有最後手段性，若有其他具體條文能處理、防疫的話不需要引用到這條，但有防疫需求的同時，現有條文卻不足的話，本來就在立法授權範圍內。

羅秉成解釋，在緊急法制上確實有憲法層級的緊急命令，是經行政院會通過、報請總統公布，10天內由立法院來追認。在非常緊急情況下措施，先決定再由立院同意是一種；另一種則是法律層次上對緊急狀況有一定授權，讓應變有彈性可處理。

羅秉成提到，傳染病防治法是災害防救法的特別法，而特別條例是傳染病防治法的特別法，並不能單看特別條例第7條，而是要由這三個法共構而成，而「疫災」是在SARS後訂定的也包含在內；特別條例第7條本身是明確化跟強化原來在災防體系指揮官的應變處置權。

羅秉成強調，災防法第37條或是災害防救法第31條，都有羅列各款應變措施限制的禁止行為，內容包括徵用、徵調，都會影響到人民權利，「應變處置權本來就會跟人民的權利有所關係」。他也說明，因為此次疫情相當重大，所以需要給指揮官相當的彈性，當初立法理由也指明，指揮官運用這個彈性要遵守比例原則等。

羅秉成說，陳時中就第7條使用向院會報告時也提及，這條具有最後手段性，若有其他具體條文能處理、防疫的話不需要引到這條，但有防疫需求、現有條文卻不足情況下，本來就在立法授權範圍內。他補充，緊急命令是立法者後控、特別條例是立法者前控，我們是用特別條例的方式去因應疫情的變化，在立院授權底下就是個法律，符合憲法第23條所指有必要時可用法律限制。

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