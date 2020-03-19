快訊／新冠肺炎又增8例！7例境外、1例本土

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，國內再新增新增8例COVID-19(武漢肺炎)病例，其中7例境外移入(3例與旅遊團群聚相關)、1例本土(案59接觸者)。案101為70多歲男性，3月3日至12日至埃及旅遊(與案55、63、71同團)，3月17日陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫並採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共5人確診(4名團員、1名接觸者)，已掌握接觸者共108人。

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

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案102為50多歲女性，2月29日至3月11日與非同住家人至美國參加商務活動，3月11日入境時有輕微咳嗽，16日自覺有發燒情形就醫並採檢通報，於今日確診。其同行家人及同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步調查入境同班機旅客、就醫接觸者等，以進行接觸者匡列與追蹤。

案103為案59(高中生)之同班男同學，與案59座位鄰近，3月15日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，16日先行致電1922通知後，依指示前往醫院就醫並主動告知為案59同學，隨即由醫院安排採檢後住院隔離，於今日確診。因應該班級已有2人確診，該校自3月20日至3月27日進行全校停課；衛生單位將針對案59教室座位周圍同學進行擴大採檢。

案104、108分別為40多歲女性及40多歲男性，3月5日至3月14日跟團至奧地利、捷克旅遊(與案61、72同團)。其中案104於3月16日出現咳嗽、流鼻水、胸悶等症狀，案108於3月17日出現發燒症狀，兩人由衛生單位安排就醫採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共4人確診，已掌握接觸者共59人。

案105為20多歲男性，去(2019)年12月24日獨自赴法國就學，今年3月17日返台，入境時因主動向檢疫人員通報喉嚨不適，機場檢疫站安排採檢通報後，由家人接送返家進行居家檢疫，於今日確診。目前家人無不適症狀，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

案106為20多歲男性，1月5日至3月17日至西班牙遊學，3月12日出現喉嚨癢症狀，入境時主動向檢疫人員說明症狀，安排採檢通報後搭乘防疫計程車前往住所進行居家檢疫，於今日確診。案106入境後並未與家人接觸，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

案107為50多歲法國籍男性，3月15日來台探親，入境後直接至地方政府特約防疫旅宿進行居家檢疫，3月17日出現流鼻水症狀，18日因出現咳嗽症狀，主動聯繫警政及衛生單位安排就醫後採檢通報，於今日確診。案107入境後並未與在台家人或其他人接觸，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

昨(17)日國內新增884例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計18,812例(含17,793例排除)，其中100例確診(今日新增案78至100)，分別為71例境外移入及29例本土病例。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲108例關係總( 圖／曾梓倩製）

▲國內新冠肺炎名單。（圖／翻攝疾管署網站）