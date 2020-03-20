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快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

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▲副秘書長劉和然、衛生局長陳潤秋說明第26次防疫會議裁示事項。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市副秘書長劉和然、衛生局長陳潤秋說明第26次防疫會議裁示事項。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府20日上午宣布，新北市轄內53間醫院、142間護理之家一般病房全面禁止探病、陪病者限制一人；加護病房則需訂定探病時段，且每次最多兩人。

新北市上午召開第26次防疫會議，會後由副秘書長劉和然轉述，市長侯友宜在會議中裁示，新北市53間醫院、142間護理之家禁止探病，陪病者限一人，以及214間住宿型安養、養護及長照機構以視訊探視為原則，如有特殊狀況需當面探視必須於非照顧區之獨立且通風良好會客處，時間限制30分鐘。以上三種場所都要加強門禁管理，做好防疫措施，以降低感染風險。

對於居家檢疫旅館雙北迅速額滿，劉和然表示，防疫旅館在疫情剛開始時統計需求並不多，因近日因邊境管制加強，雙北紛紛爆倉，民政局與相關局處連夜聯繫、媒合，目前共計3間獨棟防疫旅館188個房間可配合，持續擴充當中。

劉和然表示，新北市防疫旅館目標是2000間房，基本條件包括獨棟、郊區、不混居

衛生局長陳潤秋表示，這兩週是關鍵時期，衛生局長陳潤秋呼籲，醫院護理之家及長照機構照顧的多為病患及長者，一旦威染武漢肺炎，發生重症的比率較高，因此要更積極落實各種防疫作為，掌握工作人員與服務對象感染風險情形，如具威染風險或有發燒及呼吸道症狀之工作人員暫勿上班。

陳潤秋說，防疫視同作戰，未來疫情發展難料，期盼民眾務必遵守規定，以滅少醫院感染，以及老人家一慢性病患者被成染的機會，方可共度難關。

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