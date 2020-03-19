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北市5條掃墓公車21日起跑　民眾不戴口罩可拒載

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▲▼掃墓公車將起跑。（圖／交通局提供）

▲掃墓公車將起跑。（圖／交通局提供）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情持續加溫，因應清明連假掃墓人潮，台北市政府19日宣布，3月21、22、28、29日以及4月2、3、4、5日，8天將提供木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線免費掃墓公車。交通局表示，搭乘掃墓公車的民眾必須配戴口罩，否則公車司機可以拒絕載送。

因應防疫措施，首都客運總經理李建文表示，乘客接觸較頻繁的車內部分如扶手、拉環等，每趟次出車完後，將以稀釋的漂白水擦拭；捷運動物園站、捷運麟光站、萬福橋及龍鳳谷等掃墓公車候車處，每4小時以噴霧方式消毒。

李建文說，一輛掃墓公車的尖峰時刻，最多可以載60人，但為避免車內擁擠、有傳染風險，今年每輛掃墓公車盡量不載太多人，約以40餘人為上限，並視現場狀況調度班次。

李建文表示，去年清明連假期間，掃墓公車運量達100萬人次，由於疫情影響，今年長輩可能不會上山掃墓，所以初估今年搭乘掃墓公車的人潮，會比往年少1至2成。李建文呼籲民眾提早上山掃墓，盡量避開4月3、4、5日的掃墓高峰期，希望民眾配戴口罩。

另外，交通局指出，為服務行動不便及70歲以上年長者往返墓區，配置復康巴士提供民眾免費搭乘，民眾可於掃墓公車乘車地點聯繫公車業者服務人員。

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