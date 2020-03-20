2019年底成軍　塞爾維亞精銳特種部隊持突擊步槍街頭現蹤

▲塞爾維亞第72特戰旅士兵在街上巡邏。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）15日宣布進入緊急狀態，並向中國大陸購買500萬個口罩應急。為防止新冠肺炎疫情在國內傳播，塞爾維亞首都貝爾格萊德的街頭，出現士兵的身影，包括成軍不久的特種部隊，手持比利時製FN SCAR步槍參與巡邏防疫工作。

▲塞爾維亞第72特種作戰旅2019年底正式成軍。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，塞爾維亞陸軍第72特種作戰旅的士兵也參與街頭巡邏，他們手中所持的是比利時FN SCAR步槍，與同樣在巡邏的普通部隊所用的M21突擊步槍（基於AK-74步槍研發）明顯不同。

報導稱，第72特種作戰旅是塞爾維亞的精銳部隊，由特種偵察、反恐突擊和水下作戰部隊等多支隊伍組成，也是一支在2019年底才組建的新銳作戰力量。據悉，塞爾維亞曾從比利時進口740多把SCAR自動步槍，用於裝備特種部隊使用。

▲塞爾維亞特種部隊配備比利時製FN SCAR突擊步槍。（圖／翻攝環球網）

塞爾維亞總統武契奇宣布國家進入緊急狀態後曾表示，「中國是目前唯一能幫助塞爾維亞的國家。」大陸外交部發言人耿爽也回應，願向塞爾維亞提供口罩、呼吸機、防護服等緊急物資援助，派遣醫療專家組赴塞，及時分享疫情防控和診療方面的經驗。

塞爾維亞衛生部17日公布的數據顯示，共對39名疑似病例進行檢測，其中，7份結果呈陽性、32份陰性，全國累計確診72例。