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影／團結才能打敗病毒！蔡英文3點呼籲：民生物資充足　不要製造恐慌

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記者袁茵、蔣婕妤、陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣境外移入確診個案也暴增，導致台股重挫，大賣場也出現民眾搶購物資現象。對於政府目前的疫情因應，總統蔡英文19日於總統府發表敞廳談話，並對人民提出3點呼籲。

▲▼蔡英文總統府內談話。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文總統府內談話。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文表示，從台灣發布第一個武漢肺炎確診到現在，已過2個月時間，這段時間很努力守護境外移入，獲得了國際肯定，台灣人齊心對抗病毒、守住台灣信念，是第一階段台灣防疫成功關鍵。

蔡英文提到，不過就在過去這半個月，看到疫情在全世界快速擴散，儘管做了超前部署，第二波境外移入來得很快速，因此疫情指揮中心採取斷然措施，全面升級邊境管制，大幅強化檢疫以及管制力道，未來14天是第二階段防疫關鍵期，需要有更大決心來因應。

蔡英文提出3點呼籲，第一，請大家全力配合指揮中心防疫規定，許多防疫措施造成生活不便，請大家忍耐，這是保護自己，也是保護社區，個人行動限制是必要的短期措施，此刻把自己跟家人健康照顧好，就是守護家園最好的做法，也請大家務必配合，減輕醫療人員負擔。

蔡英文說，第二，請大家不要仇視、相互指責，應該要感謝所有配合居家檢疫、自主健康管理的國民，他們配合指揮中心的人要求，為所有人健康設下防線；也感謝所有負責防疫的醫療同仁，守護了第一線，保護台灣，「這時刻我們是生命共同體，團結才能打敗病毒！」也感謝所有國家隊的人，全力投入防疫物資生產，展現台灣在防疫下的韌性。

蔡英文提到，第三，請大家不要製造恐慌，要協助傳播正確資訊，各項醫療物資都有充足準備，口罩實名制分配也逐步增加，邊境管制原則是管理非必要人員流動，但物流是暢通的，民生物資都有足夠存量，政府會確保供給，所以不需要搶購跟囤積物資，如出現囤貨或炒作價格的人，政府一定會重罰。

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