10萬口罩助美防疫惹議　蔡英文指「產量夠」：考慮增加國人購買片數

▲蔡英文總統府內談話。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

針對新冠肺炎影響，台灣經濟遭到波及，總統蔡英文19日於總統府發表談話。針對台美防疫合作，美國以30萬件防護衣跟我們換10萬片口罩是否違反互助原則，蔡英文表示，在國內口罩穩定供給的情況下，我們是有能力協助其他國家的，也會考慮增加每人可購買口罩的片數。

蔡英文表示，台美之間有很多合作，在這一次疫情情與其他國家發展出互助合作計畫，一方面在疫苗藥品還有世紀研發方面，我們有我們的長處，美國有他們的強項，雙方可以相互合作，可讓疫苗藥品的發展速度更快。

台灣與歐洲也有良好的夥伴關係，中間包含防疫物資相互協助，美國有提供台灣防護衣原料的協助，我們也本於自助助人情況下，國內口罩屬於穩定供給狀態，在口罩穩定供給沒有疑慮的狀況下，我們有能力協助其他國家，後續也會考慮增加每人可購得口罩的片數。

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