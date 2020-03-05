「口罩日產能目標設定1000萬片」　衛福部：每人每周可買5片

▲民眾排隊購買口罩。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」進行審查，力拚13日院會三讀通過。衛福部次長何啟功備詢時表示，目前的口罩的每日產能約為800萬，隨著產能持續提升，將來達到1000萬片的目標產能時，估算每人每周能購買5片口罩，「我們希望越快越好」。

中央流行疫情指揮中心2日宣布，口罩產能提升，5日起實名制口罩每人可多買1片，成人口罩購買量增為7天內3片，兒童口罩增為7天內5片。

▲國民黨立委謝衣鳳 。（圖／記者李毓康攝）



國民黨立委謝衣鳳質詢時詢問，隨著民眾每日配戴口罩的比率增加，何時才能提高口罩產能，使民眾每日都可以拿到1片口罩。何啟功表示，口罩從以前配送的量到今天產能都有在提升，會盡可能把產能提升到一天1000萬的數量，衛福部正努力當中。

謝衣鳳指出，依照經濟部在今年2月1日的公告，口罩的日產能為400萬片，到3月9日可以達到1000萬片，詢問衛福部目前的庫存量有多少，以及要達到多少的庫存量才能讓民眾一週七天都有口罩可戴。

對此，何啟功說明，所謂的儲備戰備量是指不管在醫療院所、指揮中心一定要有儲備的量，目前規劃讓醫院體系盡量先達到儲備戰備量，至於指揮中心還有一些差額，「1000萬我們希望越快越好，目前大概800多萬」。

何啟功表示，若按照現行每日800萬片的產能，增加百分之二到1000多萬片，估算每人一周可以領到五片口罩，不過產能提升有產線與原料的問題，目前將目標設定在1000萬片，未來若確診個案、通報個案沒有那麼多，醫療院所的使用量就不會那麼多，或許某些口罩量就可以轉給民眾使用，「有不同因素在干擾配給量」。

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