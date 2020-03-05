南韓狂飆5766例確診　中國稱「感同身受」將再贈醫療物資

▲ 南韓大邱當地疫情嚴峻，新天地教會信徒之間交叉感染是原因之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

面對近日南韓大邱、慶尚北道等地新冠肺炎確診數狂飆，中國外交部副部長馬朝旭5日表示，我們的確是「感同身受」，中方願意向韓方提供一切必要的援助，將很快向南韓提供一批急需的醫療物資。

據了解，新冠肺炎疫情爆發兩個多月以來，近日中國大陸新增確診數出現放緩情形，但國際上南韓、日本、義大利、伊朗等地疫情卻日益嚴峻，其中南韓累計確診5766例，36例死亡，也讓中方政府開始轉而對外提供協，或對疫情初期曾施以援手的國家，回贈醫療物資。

▲中國外交部副部長馬朝旭 。（圖／翻攝《人民網》）

馬朝旭在今天舉行的國新辦記者會上說，近來韓國國內疫情在加劇，我們的確是感同身受，中方願意向韓方提供一切必要的援助，全力支持韓國政府和人民抗擊疫情。

他提到，實際上中國已經或正在準備向韓方，特別是大邱市、慶尚北道這些疫情嚴重的地區提供援助；同時也在和韓方探討建立聯防聯控的機制，建議韓方加強包括衛生、檢疫、海關、移民等各對口單位的交流、溝通和合作。

馬朝旭繼續強調，目前新冠肺炎疫情在許多國家出現，中國正盡己所能向一些國家提供幫助。比如向巴基斯坦、日本、非洲聯盟等一些國家提供了檢測試劑、分享治療方案。

在此之前，中國駐韓大使館於上月底宣布，為大邱市緊急籌備超過2.5萬個醫用口罩。在該批口罩上，中方印有「道不遠人、人無異國」的佳句，以及「大邱加油！韓國加油！」

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