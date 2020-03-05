台灣可避過社區群聚感染？　陳時中：期待避免但是很難

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」進行審查。針對台灣未來是否有可能發生新冠肺炎的社區群聚感染，衛福部長陳時中備詢時表示會盡量避免，希望疫情的規模可以盡量縮小，「期待避免但是很難避免」。

民進黨立委邱志偉質詢時詢問，目前新冠肺炎的疫情是否已到達高峰期？陳時中指出，目前在中國已有八萬多的確診案例、亞洲其他區域約六千初頭、歐洲四千多、中東大約三千例，其中亞洲的疫情已經發展一段時間，近來韓國成長的速度特別快，國際上應該都還沒到達高峰期，但自己也不敢去做預測。

邱志偉問，台灣未來是否有可能發生新冠肺炎的社區群聚感染，陳時中則表示，衛福部會盡量避免，讓疫情的規模可以盡量縮小，「期待避免但是很難避免」。

陳時中說，台灣現在能夠精密地控制疫情，對於高風險的特定族群做適當裁減，建立安全的距離與範圍，目前仍在可控制的範圍，不過未來的邊境與經濟息息相關，應考量是否有必要加強管理。

邱志偉再問，距離新冠肺炎疫情結束是否還要拖好幾個月，陳時中則說「沒有辦法給你確切答案」，因為疫情太樂觀會讓大家鬆懈，時間拉太長則可能讓大家過度恐慌，應該要根據現實狀況步步為營。

國民黨立委羅明才也詢問陳時中，新冠肺炎疫情大概何時結束，陳時中也說，他沒有辦法預測何時會結束，但整個高峰期還沒到，整個世界的傳播會更厲害，「我們要隨時從邊境上更加注意，以免從新興的地區裡面再回傳來台灣」。

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