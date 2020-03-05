　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠肺炎燒全球　泰韓俄德法紛效法台禁口罩出口

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港民眾通勤時戴著口罩。（圖／路透）

▲香港民眾通勤時戴著口罩。（圖／路透）

文／中央社曼谷5日綜合外電報導

武漢肺炎蔓延全球，許多國家紛紛掀起「口罩之亂」，進而開始限制醫療用品出口，而台灣早自1月24日起便管制口罩出口，防疫措施領先全球。外媒整理各國管制口罩出口一覽。

●台灣：1月24日
經濟部公告，為確保口罩供應國內所需及確保國人健康，從1月24日至2月23日，管制2類型口罩出口一個月。

財政部關務署說明，管制出口包含「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」（N95口罩）及「其他紡織材料製口罩」2種類型口罩，管制出口期間從109年1月24日起至109年2月23日止，為期一個月。

經濟部2月13日宣布，口罩禁止出口將延長到4月底，政府徵用口罩也會同步延長到4月底。如果疫情緩和，可能提早解除措施。

●泰國：2月4日
泰國內閣2月4日同意採取因應措施，盡可能減少醫用口罩出口，以防止國內供應短缺。

當局同意採取措施，將口罩和洗手液等列為「管制商品」，超過500項醫療相關產品出口須經官方批准，由政府進行分銷與出口，以避免國內口罩短缺和廠商哄抬價格。

●韓國：2月26日
韓國食品醫藥品安全處處長李儀卿宣布，2月26日零時起實施口罩與洗手液緊急供需調整措施，規定口罩出口至多一成，5成以上用於公眾。

公共銷售量首先分配給嚴重災區、醫務人員、弱勢群體、危險性高的工作崗位。

●法國：3月3日
法國總統馬克宏簽署政令，以在未來幾個月徵用所有防護性口罩的庫存與生產。馬克宏說，防護性口罩將分配給醫療專業人員與武漢肺炎感染患者。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）也說，媒體報導防疫物品的售價漲到2到3倍，他下令法國的消費者與反詐騙監管機構展開調查。

●俄羅斯：3月4日
俄羅斯禁止口罩、呼吸器和防護服等醫療用品出口，以確保對抗新型冠狀病毒的第一線醫護人員和大眾的醫療物資供應。

這項出口禁令包括口罩、塑膠鞋套、手套、外科刷手消毒液、防毒面具、防護服等17種用品。

這項3月3日公布生效的行政命令不影響人道援助或個人用途攜帶出境。這項命令將於6月1日期滿。

●德國：3月4日
德國政府禁止口罩、手套和隔離衣等醫療防護用品出口，以確保德國衛生人員有足夠裝備因應武漢肺炎疫情延燒。

德國政府在聯邦公報（Federal Gazette）頒布法令，禁止輸出各類醫療防護用品，例如口罩、手套和隔離衣等，但國際援助任務不在此限。

ET快訊
澳洲58歲確診男「3/3搭長榮台灣飛布里斯本」　指揮中心回應
12秒狠K影片曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　險摔緊抱孕妻
蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！跛腳還先伸手護妻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

仁川機場「3階段體溫檢測」9日上路！　嚴防發燒旅客上機

北韓防疫措施部分放寬！外國人30日隔離期滿　平壤商家恢復營業

韓國總理丁世均：本周五起全面禁止口罩出口

不斷更新／澳洲新增1確診　58歲男病患「3月3日搭長榮台灣飛布里斯本」

新冠肺炎燒全球　泰韓俄德法紛效法台禁口罩出口

紐約出現超級傳播者！疫情一夜急增9例確診　千人被隔離

軍中34人感染新冠肺炎　韓國近6000名軍人被隔離！

載過病亡加州男！「至尊公主號」爆21人有症狀　美急令延後靠港

冠狀病毒20年爆3次！何大一認定「新冠肺炎源自中國」：不透明釀疫情爆發

眾議院「415：0」通過台北法案　裴洛西：美國與台灣站在一起！

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

仁川機場「3階段體溫檢測」9日上路！　嚴防發燒旅客上機

北韓防疫措施部分放寬！外國人30日隔離期滿　平壤商家恢復營業

韓國總理丁世均：本周五起全面禁止口罩出口

不斷更新／澳洲新增1確診　58歲男病患「3月3日搭長榮台灣飛布里斯本」

新冠肺炎燒全球　泰韓俄德法紛效法台禁口罩出口

紐約出現超級傳播者！疫情一夜急增9例確診　千人被隔離

軍中34人感染新冠肺炎　韓國近6000名軍人被隔離！

載過病亡加州男！「至尊公主號」爆21人有症狀　美急令延後靠港

冠狀病毒20年爆3次！何大一認定「新冠肺炎源自中國」：不透明釀疫情爆發

眾議院「415：0」通過台北法案　裴洛西：美國與台灣站在一起！

陸6間商場爆員工感染案例　做好這10件事助防疫

靠手續費賺錢的時代即將結束　力拚數位轉型，那些台灣券商跟上了？

武漢肺炎釀三大產業斷鏈風暴！低成本人力受考驗

IKEA中國爆三斗櫃「安全隱患」　緊急召回9萬件...這款台灣特價中

北市聯醫「慢箋得來速領藥」引藥師不滿！院方滅火：鼓勵民眾去社區藥局

仁川機場「3階段體溫檢測」9日上路！　嚴防發燒旅客上機

一份起訴書　揭密華為暗黑戰法

Dappei／短腿也能穿出修長感！各種腿型的「挑靴款方式」先來筆記

婦女節將至　Apple TV、App Store、Apple Watch都有慶祝活動

無懼疫情威剛2月營收大增三成　Q2後現補貨效應

黑衣男持鈍器敲蔡阿嘎+孕妻二伯　小學主任酸輕敲上新聞很賺被肉搜

國際熱門新聞

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

面臨口罩荒 日本國會熱議台灣善用IT防疫

柏油路面變鮮黃色　蝗蟲過境影片曝光

更／澳洲增1確診　58歲男病患「3月3日搭長榮台灣飛布里斯本」

隔離治療14天　他收「11萬帳單」傻眼

韓媒以蔡總統為封面　狂讚陳時中

美眾院通過台北法案　助台灣固邦交參與國際組織

女直播主：看我裸體可治新冠肺炎

德衛生部長打臉譚德塞：已全球大流行

英國55名議員促WHO更正「中國疫區含台灣」

急刪隔離文　泰衛生部長：公文怎出現在我FB？

帛琉「0確診」！感謝台灣協助防疫

即／加州首例死亡　患者曾搭郵輪

南韓最多華人聚集城市「0感染」

更多熱門

相關新聞

台灣可避社區感染？陳時中這麼說

台灣可避社區感染？陳時中這麼說

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」進行審查。針對台灣未來是否有可能發生新冠肺炎的社區群聚感染，衛福部長陳時中備詢時表示會盡量避免，希望疫情的規模可以盡量縮小，「期待避免但是很難避免」。

紐約新冠肺炎一夜急增9人！千人隔離

紐約新冠肺炎一夜急增9人！千人隔離

網友暖送蘇貞昌超夯徽章：因為防疫用心「FromTaiwan」值得驕傲！

網友暖送蘇貞昌超夯徽章：因為防疫用心「FromTaiwan」值得驕傲！

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19武漢肺炎口罩德國俄羅斯台灣南韓法國泰國東南亞要聞日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面