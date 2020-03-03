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台南康那香全球前40大　賴清德：堅強後盾！口罩日產量月底150萬片

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▲▼賴清德視察口罩工廠。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德視察口罩工廠。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

準副總統賴清德3日上午與立委郭國文參訪台南康那香不織布公司參訪，關心口罩生產情況，並感謝大家全心全力投入防疫工作，該工廠預估月底可達成150萬片口罩日產量，相當於政府估計月底全台日產1500萬片的十分之一。

賴清德在臉書表示，康那香是全球前四十大不織布公司，董事長戴榮吉平時熱心公益，每次國家有需要，戴董就會引領公司將利益往後放，將國家安全往前擺，無論是2003年SARS疫情，還是新冠肺炎疫情，康那香都扮演國家隊關鍵角色。

▲▼賴清德視察口罩工廠。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德指出，這次康那香響應政府號召，全心投入口罩生產，目前康那香每日可生產71萬片口罩，持續加碼下，預計月底可達成150萬片口罩日產量，相當於政府估計月底全台日產1500萬片的十分之一。

賴清德提到，面對新冠肺炎疫情，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與衛生部長陳時中全力領導防疫，受到國人肯定，同時，醫界、科技界、企業界也響應號召，康那香就是其中一例。

賴清德還說，不僅要向康那香全體同仁與戴榮吉道謝，也要向所有國家隊成員表達感謝，在全球面臨新冠肺炎威脅之際，「你們的全心投入就是台灣最堅強的後盾！」

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