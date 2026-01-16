全球首國取得232條款關稅優惠　鄭麗君：投資產能2.5倍的零關稅配額

▲台美雙方簽署MOU後合影。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

各界關注的台美關稅議題，在美國時間15日揭牌，台灣取得與日韓等主要競爭對手齊平的「對等關稅15%不疊加」，此外，還談妥了半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君說，232條款項目「美方尚未正式公布稅率」，也就是台美是在預設情境下磋商，最終獲美方承諾將給予台灣最優惠的待遇，配額內零關稅、配額外15%優惠關稅。

鄭麗君說，此次關稅談判我方也取得232最優惠待遇，在談判過程歷時多個月的232條款磋商，要面對的談判是「美方尚未正式公布的稅率」，也就是美方232條款調查的半導體及其衍生品，最終稅率還沒公布，「台美是在預設情境下，就未來美方可能制定的相關關稅，來進行磋商」。

鄭麗君說，經過磋商後，「美方承諾未來制定232半導體及其衍生品相關關稅，不論為何，都將給予台灣最優惠的待遇」。

鄭麗君指出，近幾天美國政府公布第一階段的232條款課徵25%關稅，是針對極少數的高算力效能邏輯晶片，包括Nvdia、AMD等相關輸中晶片。行政命令中也提到，未來將持續擴大更多半導體及其衍生品相關的232條款加徵關稅。

鄭麗君說，可以跟國人報告，由於台美已經完成談判，「我們是全球第一個獲得美方承諾，不論未來第二階段半導體及其衍生品的關稅為何，都將獲得最優惠待遇」，這免除了台灣高科技產業未來面臨的不確定性。

鄭麗君表示，232條款包含的項目，未來輸美的半導體及其衍生品，美方會給予投資產能2.5倍的零關稅配額，美方表示，這配額的量是優於其他國家；同時也近一步爭取獲得美方同意的是，配額外，仍享有15%的優惠關稅。

鄭麗君提到，「配額內零關稅、配額外15%優惠關稅，但若未來公布的232半導體關稅低於15%，將從其低者給予台灣」。

鄭麗君說，也爭取到赴美投資設廠及營運所需的原物料設備零組件等，可豁免對等關稅及232條款關稅，降低在美國投資生產營運的成本。也對於台灣相關供應鏈能獲得關稅豁免。