大陸 大陸焦點 特派現場

金價又漲了！　陸銀行嘆：投資情緒高漲，「保險箱」一箱難求

▲隨著金價上漲，銀行保險箱的需求也提升。（圖／翻攝自微博）

▲隨著金價上漲，銀行保險箱的需求也提升。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

貴金屬行情近年來持續升溫，不僅金價頻頻刷新高點，銀價漲勢更為凌厲，帶動投資人進場熱度，也意外引爆銀行保管箱需求，多地出現「一箱難求」現象，不少民眾直言，現在「租保管箱比買黃金還難」。

據《大河報》報導，新年伊始，白銀價格一路飆升，本週一度突破90美元／盎司，屢創歷史新高。1月14日，倫敦市場金銀比一度下探至50.57，創下近13年新低。數據顯示，自2025年初以來，黃金與白銀的漲幅分別達75%與190%，白銀漲幅約為黃金的2.5倍，金銀比也從2025年高點105大幅滑落至50附近，顯示白銀相對黃金已來到近13年來最昂貴水準。

▲白銀價格也不斷上升。（圖／達志影像／美聯社）

▲白銀價格也不斷上升。（圖／達志影像／美聯社）

在貴金屬價格高檔震盪下，實體黃金與白銀的保管安全成為投資人關注焦點。投資人小李表示，近期看好金價走勢，陸續購入金條，目前手中黃金已超過200克，但貴重物品放在家中始終不安心，在朋友建議下打算租用銀行保管箱，沒想到一詢問才發現，各家銀行幾乎都已滿箱，只能排隊等候。也有投資人坦言，實體金條放在家裡總擔心成為竊賊目標，思前想後仍認為銀行保管箱最為保險。

1月14日，平安銀行北京分行營業部人員指出，目前北京地區僅分行營業部提供保管箱服務，但現階段已全數租出，須等候其他客戶退租後才能釋出名額，只能先行登記排隊。招商銀行北京分行營業部也透露，目前沒有任何空箱，排隊等候人數已超過100人。

▲銀行行員透露，目前保險櫃都需要排隊。（圖／翻攝自微博）

▲銀行行員透露，目前保險櫃都需要排隊。（圖／翻攝自微博）

以招商銀行為例，保管箱依尺寸分為A型至N型。最小的A型箱長538毫米、寬90毫米、高60毫米，日租金10元（人民幣，下同）、月租金50元、年租金260元，另需繳交500元保證金；最大型的N型箱長538毫米、寬890毫米、高980毫米，不提供日租，月租金3500元、年租金42000元，保證金同樣為42000元。

業內人士分析，在金銀價格同步走高、實體持有需求增加的背景下，銀行保管箱這項原本低調的服務，短期內恐仍供不應求，排隊等箱可能成為投資人必須面對的新常態。

更多新聞
不只黃金！白銀也在瘋漲 杭州民眾花135萬掃15公斤銀磚

全球黃金價格攀高之際，白銀漲勢同樣引起市場注意。白銀現貨價格連日刷新歷史高點，杭州珠寶與收藏市場出現大額進場案例，有民眾一口氣買下15公斤銀磚，投入金額換算後逾百萬元新台幣。不過，在金銀價格急漲的同時，交易所已連續調整保證金機制，市場也多次出現劇烈回檔，風險同步升高。

金銀爆飆！伊朗鎮壓示威、俄烏開戰　Fed轉鴿火上加油

黃金白銀ETF漲翻天！2025淨申購破紀錄　投信示警

小確幸！調降跨行轉帳手續費　彭金隆：可研議檢討

2030年前歐洲銀行業20萬職位恐受AI影響

