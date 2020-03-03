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快訊／政府頒布最新禁令　額溫槍禁止出口到3月底

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▲▼高中以下各級學校開學在即,各校積極準備各項防疫物資,額溫槍,量體溫。（圖／記者李毓康攝）

▲政府頒布最新禁令，額溫槍禁止出口。（圖／記者李毓康攝）

中央社訊

隨著武漢肺炎疫情持續蔓延，越來越多的機關、場所需要購置額溫槍。由於擔心額溫槍出口造成防疫缺口，經濟部今天表示，已經與廠商溝通，初步規劃額溫槍禁止出口至3月底。

隨著武漢肺炎疫情的擴散，需多原本沒有配置額溫槍的機關、場所，都加緊採購，造成國內的額溫槍供不應求，不少縣市首長都已出面建請中央暫時禁止額溫槍出口，優先滿足國內對於額溫槍的需求。

經濟部官員稍早接受中央社採訪時表示，經過多日的討論以及徵詢意見，已與國內額溫槍廠商溝通並達成共識，將把額溫槍列為禁止出口物品，公文4日會發出，預計禁止出口至3月底。

▼公文4日會發出，禁令預計持續到3月底。（圖／記者李毓康攝）

▲▼高中以下各級學校開學在即,各校積極準備各項防疫物資,額溫槍,量體溫。（圖／記者李毓康攝）

經濟部官員表示，限制出口確實會影響到廠商正常的商業模式，之前都在評估需求的狀況，最近隨著疫情的變化，想要精準確認是否有發燒情形的民眾與機構越來越多，所以需求量變比較大。

該官員進一步說明，針對額溫槍採取禁止出口，就是希望有需要的團體、機構，可以直接跟廠商購買，而廠商也能優先提供足量的貨品供國內民眾防疫。在與廠商溝通後，廠商也願意配合，在這個月配合防疫措施，優先供應給國內。

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