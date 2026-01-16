陸101歲人瑞愛吃薯片追劇到凌晨　曝「反向作息」長壽祕訣：心態好

▲溫州101歲的人瑞奶奶姜月琴及全家福。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江溫州一名101歲高齡人瑞姜月琴近日因「反向作息」、愛吃零食、追劇到凌晨等近乎年輕人的生活模式，引起外界關注。姜月琴老奶奶即便年歲已高，卻依舊行動自如、思路清晰。家人透露，與其說她靠養生祕方，不如說是憑藉長年保持的「好心態與自在生活節奏」，走出屬於自己的百歲人生。

《揚子晚報》報導，浙江溫州市鹿城區松台街道有位101歲的「寶藏奶奶」姜月琴，日子過得比年輕人還「鮮活」。愛看電視，常常看到凌晨2點；喜吃零食，一口好牙能咬下堅硬食物；樂於旅遊，曾與老伴遊玩國內不少地方……。

家人表示，姜奶奶近年養成「夜貓子」作息，晚上看電視到凌晨才入睡，早上十點後自然醒來，一天只吃兩餐，晚上餓了再補點餅乾或零食，但睡眠品質良好，幾乎一躺下就能入睡，「這樣的生活節奏，反而讓她覺得輕鬆自在。」

在飲食上，姜奶奶牙口仍維持不錯，不僅從未裝過假牙，對溫州在地點心馬蹄鬆（糕）、沙琪瑪、番薯棗等零食也情有獨鍾，甚至連年輕人愛吃的薯片都不忌口。家人笑說，她吃起零食來毫不費力，享受得很。

姜奶奶在老伴過世後，近年比較不愛主動出門，但她曾經是個愛旅行的體驗家。她40餘歲與丈夫登黃山，80多歲曾在杭州租屋小住半年，89歲還成功登上南京中山陵階梯，近年也走訪多個城市，累積超過20座城市的旅遊回憶。

即便已經高齡百歲，姜奶奶仍習慣關心家人，替晚輩整理衣物、夾菜叮嚀，細心依舊。家屬總結她的長壽之道並非刻意養生，而是「不生氣、不鑽牛角尖」的好心態，凡事看得開、過得自在，才是支撐她走到百歲的重要關鍵。