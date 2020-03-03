「上次消費券舉債839億」　蘇貞昌：對振興經濟效果不大

▲2009年發放之500元消費券。（圖／翻攝自維基百科）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情，行政院於上月25日通過紓困振興特別預算600億元，行政院長蘇貞昌3日率相關部會首長赴立法院報告並備詢，力拚13日能夠三讀通過。針對行政院研擬發放振興抵用券，國民黨立委鄭麗文質詢時建議全面改用消費券，蘇貞昌則表示，「上次消費券舉債839億，發下去結果對經濟、振興效果都不大」。

立法院於上月25日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，行政院27日火速通過特別預算案，並送立法院審議。蘇貞昌3日赴立法院就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）



鄭麗文質詢時表示，新冠肺炎屬於全球性的傳染，病毒對全球經濟影響很大，質疑振興抵用券的政策太保守，使用範圍太小、數量太少，建議政府要有全面性發放消費券。

對此蘇貞昌表示，人是經一事長一智，「上次消費券舉債839億，發下去結果對經濟、振興效果都不大」。

鄭麗文說，距離台灣上一次發放消費券已經是十多年前的事，「第一次有經驗了，哪裡不足可以改善」，且現在已經是行動網路普及的時代，是否可以像澳門一樣發放電子消費券，建議行政院要有全面發放消費券的準備，不要因為是前總統馬英九做過的就不做，「不要這麼小氣」。

蘇貞昌則回應，基於上次的經驗後，「我們不是用人人有獎」，行政院會記取上次消費券不足的地方，以及結合現在新的科技，包括電子消費等，一定會把效果做更好。

鄭麗文認為，當年第一次發放消費券因為沒經驗、技術環境不一樣，確實有很多可以改善的空間，並向蘇貞昌喊話「你如果做的比馬英九更好，那不是更好」，呼籲政府不要太保守、低估疫情對經濟的衝擊範圍。

▼2009年發放之200元消費券。（圖／翻攝自維基百科）



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