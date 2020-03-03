排口罩等太久　眼鏡女飆罵藥師！一分鐘跳針嗆：不高興別做

▲身穿羽絨外套的女子買口罩罵藥師。（圖／翻攝「藥局大小事」）

記者柯振中／綜合報導

口罩限購令發布後，民眾與藥師時常出現買口罩糾紛。一名婦人日前到藥局購買口罩，沒想到因為藥師刷健保卡的時間太久，開始抱怨「時間就是金錢」，領完口罩後還跳針狂嗆「我講這句話沒有錯」、「你不高興你不要做」等話語，對著藥師飆罵將近一分鐘。

粉絲專頁「藥局大小事」2日在臉書上分享，「小編我的藥局今天發生的事」，一名婦人到藥局購買口罩，站在藥師前面排隊，不過當時藥師的電腦系統當機，導致購買口罩的過程延遲，從原先的10秒左右拉長到約1分鐘的時間，讓她感到相當不耐煩。

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這名婦人向藥師抱怨「時間就是金錢」，接著質疑藥師的態度不好，讓藥師的火氣也起來，對著婦人說「時間就是金錢，妳就不要來排隊沒關係，不要來跟我吵」。

▼女子的態度讓藥師相當生氣。（圖／翻攝「藥局大小事」）

婦人拿到口罩後，開始對著藥師酸言酸語「你的服務態度很好嗎」、「生意興隆喔」，接著走出門口，讓藥師忍不住講了「滾啦、滾啦」。豈料婦人聽到後，就像聽到關鍵字一般，從門口折返，開始對著藥師大罵「你的服務態度要好一點」、「我講這句話沒有錯」、「你不高興你不要做」、「你不高興你不要服務」，不斷跳針說著同一句話。

受到這起事件影響，「藥局大小事」小編忍不住抱怨，藥局至今已幫政府發放幾千份口罩了，但仍未拿到錢，「付出的時間不是錢嗎」，政策施行20多天，藥師每天都要做重複的工作，已經夠忙了，「還是有不理性的民眾在糟蹋為民服務的藥師，然後不自備零錢的越來越多，難道做功德還要累死藥師才甘願嗎？」

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▼聽到藥師說「滾啦」，女子又折回來繼續罵。（圖／翻攝「藥局大小事」）