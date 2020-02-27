「一早上工到凌晨...」陳其邁致謝口罩機工廠員工：我們都是台灣隊！





▲陳其邁向口罩廠業者致謝。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌27日院會拍板9千萬經費，預計增加30條口罩產線，未來台灣每日口罩產能最高可達1300萬片。行政院副院長陳其邁27日特地前往五股關心口罩機生產情形，他也透過臉書向辛苦的工廠員工致謝，「我們都是台灣隊！」

陳其邁表示，全球武漢肺炎疫情趨勢不斷升高，今天和經濟部沈榮津部長到五股關心口罩機設備生產情形，「經過蜿蜒的山路後，抵達廠房。裡面的員工穿著五顏六色、不同廠商的制服，令人好奇為什麼？」

陳其邁分享，長宏機械的呂董事長告訴自己，這不是「一間」公司組成的工廠，而是各路好手組成的團隊，由不同的零組件業者合作進駐，分工協力組成一台台口罩機，「為了讓產線儘速完成，工廠自過年開始就自動自發不停工，一早上工後便到晚間10點、甚至凌晨1、2點，吃住就近、日夜趕工，只為按時將每一部機器交到口罩廠商手上，確保更多有需要的國人都能拿到口罩。」

陳其邁提到，1月24日政府宣布口罩禁止出口一個月，在對外採購幾乎不可能的狀況下，國內平日口罩產能是每天188萬片。後來產能全開一度來達到每日400萬片。2月3日指揮中心宣布口罩販售實名制，讓更多有需求者能買到口罩。

過年期間，陳其邁指出，在向蘇院長報告後，行政院動用第二預備金1.8億元，請經濟部向採購60部口罩生產機組，預計3月9日就能全部交貨。屆時，每天新增產能600萬片，每日產量可達1000萬片口罩。另外，自己也請經濟部再增加9000萬元經費增購30條產線，每天可望加碼200到300萬片產量，今天蘇貞昌已經在院會核定。

陳其邁特別致謝長宏機械呂清林董事長、權和機械蕭鴻彬董事長，以及台灣區工具機暨零組件公會、工研院等單位合作共組「工具機台灣隊」，協助趕工生產「口罩生產機組」。

陳其邁說，這次來到口罩工廠，自己向所有員工鞠躬，感謝工具機台灣隊、以及背後流汗打拚的員工們，為全體國人的健康盡一分力，「不分你我、為這塊土地團結防疫，我們都是台灣隊。」