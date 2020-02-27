增加24例！「湖北以外」確診病例出現反彈...網友憂喊：一定要限制入境

▲新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，大陸「湖北以外」連日來的確診病例下降一事，卻在26日出現了反彈，從5例驟升到24例，讓網友們急喊「千萬別鬆懈」、「確實反彈了，我們這邊之前解禁現在又給封了」、「别增加了！拜託了」、「彈的有點猛」、「不要放鬆警惕」。

綜合陸媒報導，2月26日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診新冠肺炎病例433例（湖北新增確診病例409例），新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龍江、河南各1例），新增疑似病例508例，新增治癒出院病例2750例。累計確診78497例，累計死亡2744例。

對此，湖北以外的30個省區市和新疆生產建設兵團新增確診病例多出了24例，也就是26日新增病例出現了反彈。不少網友表示「控制海外入境吧，我們醫護人員太可憐了」、「不限制入境，不僅會反彈，還會給你暴增，你信不信？成都一來就直接80個，擱誰誰受的住。現在中國最好的醫護和資源都在武漢，其他各省市能守住自己就不錯了，哪有多餘的力氣應對源源不斷的外國入境人員」、「如果不合理控制入境人員，反彈才剛剛開始」。

▲26日湖北以外的省份新增病例出現反彈（圖／翻攝人民日報）



另一方面，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今（27）日表示，有信心在4月底基本控制好疫情，目前疫情蔓延很快的國家可參考中國的方案，做到早發現、早隔離。此外，他還說疫情雖然最早出現在中國，但不一定發源於中國。

鍾南山稱，突發性公共衛生事件，不是一事一時，這次新冠病毒疫情，確實暴露出短板（缺點），「我們CDC（中國疾控中心）的地位太低了，是衛健委領導下的部門，沒有得到足夠的重視。」在美國其他國家，CDC是直通中央的，甚至在特殊情況下，直接向社會通報，但中國得要逐級通報。

他進一步強調，目前CDC只是一個技術部門，只能向上報告，但向地方政府報告後，怎麼採取下一步措施，CDC無法決定，「所以，CDC地位要提高，而且應當有行政權，這個改變是非常需要的。」

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