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台南啟動社工關懷服務 　黄偉哲指示設立12處居家隔離檢疫關懷點　

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▲因應全球新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續升溫，台南市長黃偉哲指示社會局，成立12處居家隔離檢疫關懷點，啟動關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲因應全球新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續升溫，台南市長黃偉哲指示社會局，成立12處居家隔離檢疫關懷點，啟動關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續升溫，3月將進入最關鍵防疫期，台南市長黃偉哲指示社會局，透過轄內12處社會福利服務中心設立居家隔離檢疫關懷點，並從2月24日起正式啟動關懷服務。

市府指出，期間民政局每日亦提供居家隔離及檢疫者健康關懷訪問，黃偉哲希望透過專業社工進行電話關懷，瞭解居家期間之需求，協助提供適當之服務，降低隔離期間的不安與焦慮。

▲因應全球新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續升溫，台南市長黃偉哲指示社會局，成立12處居家隔離檢疫關懷點，啟動關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）
社會局於新營、北門、善化、玉井、安南、永康、新豐、安平、東區、麻豆、北區、南區等12處社會福利服務中心成立居家隔離及檢疫關懷點，全面動員所屬社工同仁進行電話關懷服務，由社工對隔離人員提供情緒支持、社會褔利協助、經濟扶助、物資協助、心理諮詢、醫療協助等事項，協助釐清相關需求並給予立即且快速的諮詢服務，社工亦積極媒合市府及社區中的資源，滿足接受居家隔離與居家檢疫市民的各項需求。

▲因應全球新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續升溫，台南市長黃偉哲指示社會局，成立12處居家隔離檢疫關懷點，啟動關懷服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居家隔離及檢疫的民眾在防疫期間，可能會產生心理壓力，因此除了基本的防疫工作外，隔離者心靈及精神關懷工作，也是另一個不能忽視的問題，社會局媒合財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會，捐贈1300份安心祝福包，內容相當豐富，包含五穀粉、靜思穀糧、靜思語小本單冊、香積飯、保健品、愛心關懷吊飾及祝福卡片等，市長黃偉哲有感於居家隔離及檢疫者隔離期間的焦慮心情，特別致上親擬關懷信，一齊為居家隔離及檢疫者加油打氣，感謝民眾配合政府政策共同防疫。

黃偉哲也提醒民眾，若您因防疫的事情感到焦慮或困擾，除了接受社會福利服務中心所設立關懷點社工服務外，亦可主動撥打衛生福利部24小時防疫專線1922，願能透過各式關懷服務，協助您平靜、順利地度過這段時期。

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