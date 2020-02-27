「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！台灣最快3月上線　將收案千名病患

▲抗病毒藥物瑞德西韋 。（圖／記者崔至雲攝）

記者許凱彰、邱茀濱／台北報導

被各界期待可以進一步治療新冠肺炎（COVID-19）的抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），據了解將在包括台灣在內的亞洲地區啟動第三期臨床試驗，將會收案千名的病患，依嚴重程度評估新藥的治療效果，將會在3月中的時候開始。

根據藥廠訊息指出，該計畫將會針對感染的患者施打瑞德西韋藥物，分別依2種治療療程進行治療工作。其一將會隨機分配400名較重症的新冠肺炎患者，進行5天、10天的瑞德西韋治療；其二為隨機分配另600名症狀次之的患者接受5天、10天的瑞德西韋藥物治療。

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▲新冠肺炎的新藥臨床試驗將在3月開始。（圖／路透）

根據中央社報導，該藥的千人臨床試驗將在3月開始，主要是在亞洲地區的國家包括台灣在內及其他確診案例多的國家，並在各大醫學中心進行試驗。

對此，台大副校長張上淳接受中央社記者採訪提到，本來希望用恩慈療法治療，把瑞德西韋引進台灣給新冠肺炎病人，但美國食品藥物管理局（FDA）對此藥物的出口管制比較嚴格，其他國家的申請也沒有成功。他還說到，該藥並非上市的藥物，藥量並不多，都是為了臨床試驗準備，台灣透過管道爭取也得到同意了。

▲瑞德西韋被外界寄予厚望。（圖／中研院提供）

中央流行疫情指揮中心26日在記者會宣布，台大醫院已和研發「瑞德西韋」（remdesivir）的美國藥廠吉立亞（或譯吉利德）接洽，將在台灣展開臨床試驗。

據悉，瑞德西韋被視為可能有效治療2019年新冠肺炎（COVID-19）的藥物，中研院化學所陳榮傑研究團隊25日晚間就成功合成純度達99%的「公克級」瑞德西韋。中研院指出，合成藥物的量級大小不是為了衝量，而是希望能藉由放大過程了解未來若需量產時，藥物製程可能會遇到的問題。

▲中研院成功合成純度達99%的「公克級」瑞德西韋。（圖／翻攝中央研究院）

中研院指出，藥物的純度會直接影響到品質的優劣，一般要提高純度避免雜質造成療效降低或其他可能的副作用。他們續指，這次合成過程中的大挑戰就在如何從不同「鏡像異構物」中挑選出最適合的版本，由於化學分子即使有同樣的原子和化學鍵，但在空間中，會因為組合的方式不同，產生順時鐘及逆時鐘的兩種結構，兩種結構的功能有所不同，也會影響藥物的效果。

中研院表示，他們完成公克級合成工作後，下一個任務是在國家抗疫平台中負責藥物的結構修飾。目前有二個方向，一個方向是老藥新用，篩選既有藥物中是否有可以修改結構加以使用；另一個則是發展新的抗病毒新藥。「未來因應疫情所需，可透過技術授權在臺灣大量生產，支援國家防疫。」