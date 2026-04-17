蕭敬嚴退何元楷遞補？ 　藍新北市黨部：審查小組將進一步討論

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／新北報導

前國民黨發言人蕭敬嚴今（17日）宣布退出國民黨新北市第11選區議員選舉。對此，新北市黨部主委黃志雄表示，市黨部尊重蕭敬嚴個人選擇，依據本黨相關選舉辦法，後續將提請本會提名審查小組召開會議，討論該選區後續相關事宜。

昨在初選勝出的蕭敬嚴，今發臉書表示，「我決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉。希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。我不希望讓外界看我家鄉的笑話，更不能接受有人把鄉親的決定貼上標籤跟扣帽子，然後進行無情的侮辱。」

由於蕭是在停權1年申訴期的情況下參與初選，因此昨同時宣布初選勝利的藍委羅智強辦公室主任何元楷表示，他已經在為年底的大選做準備，一刻都不能鬆懈，為的就是要為國民黨贏下汐止金山萬里關鍵的一席議員，國民黨在新北市議會的席次不能少。

對於蕭敬嚴退出是否由何元楷遞補，新北市黨部表示，依據國民黨相關選舉辦法，後續將提請本會提名審查小組召開會議，討論該選區後續相關事宜。

黃志雄也說，尊重蕭個人決定，提名選務工作要回到提名小組委員會，重新討論此選區未來要如何產生候選人，是否要採遞補或重辦初選都將待開會研議。