快訊／「大甲媽祖遶境人擠人」　侯友宜：不適宜舉辦

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標宣布大甲媽祖遶境活動將照常舉行。新北市長侯友宜26日表示，針對人擠人、長時間接觸的活動，且共同住宿、飲食，他認為不適宜，新北市的宗教活動將視個案重新檢討是否舉辦。

針對大甲媽祖遶境活動，侯友宜表示，大型的宗教活動，其實需要以個案評估，如果今天大型的活動是人潮很多擠在一塊，而且要長時間的接觸，雖然看起來是在戶外，人擠人，甚至要共同的飲食，共同的住宿，他覺得那不適宜的。

他說，新北市所有的宗教活動，他已經要求民政局視個案，然後個案辦理的方式來重新檢討，如果是一個空曠的地方，雖然人多一點，又沒有人擠人，有些宗教活動就照常舉辦，要看狀況，不能只用一個簡單的「辦」或「不辦」來看待。

顏清標說，大甲媽具有上百年歷史，這回起駕宴、媽祖之光晚會及在新港的祝壽大典好幾萬人都取消，大轎也在廟前起駕，不在廟內，遶境沿途皆為戶外活動，也不進住宅及宮廟，這點必需說明。

他說，對疫情管理，衛福部是專家，全國三月瘋媽祖會不會變成防疫破口，衛福部要做出專業判斷，讓所有宮廟有所遵從，不能任由網路帶風向做不理性的謾罵，大家會受不了，傷害大家的情感。

顏清標表示，鎮瀾宮經過董監事會商量，決定將遶境沿途吃飯、遊覽車、住宿等經費節省下來，捐給防疫指揮中心，讓他們增添設備，專家很辛苦，媽祖會庇佑大家，台灣這次疫情難關會順利平息，媽祖是保庇人，教人家好的，沒有教人家不好的。

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