韓部隊新增5例確診「累計共18人」　超過9230人隔離中

▲ 南韓大邱街頭上的軍人。（圖／達志影像）

記者康心禹／綜合報導

韓國國防部宣布，截至25日下午5點，部隊內部共發現18名新冠肺炎(COVID-19)確診人員，包括13名陸軍、3名空軍、1名海軍、1名海兵陸戰隊成員，總確診人數比前一天新增5人，其中陸軍新增3人、空軍新增2人。

據南韓《中央日報》報導，韓國國防部表示，根據衛生當局的標準，截至25日接受隔離的部隊官兵共計520餘人，按照部隊內部要求接受預防性隔離的官兵共8700餘人，隔離總人數為9230餘人。

▲南韓陸戰隊員在營區外放置路障。（圖／路透）

新增確診的人員包括大邱2名空軍幹部、2名陸軍幹部和1名慶北義城陸軍士兵。據了解，這2名大邱陸軍幹部與之前確診的軍務員在同一辦公室工作，而另外2名空軍幹部和1名陸軍士兵，則可能都是通過接觸確診的家人或朋友感染了病毒。

韓國國防部長鄭景鬥要求立刻對感染人員進行隔離，採取防疫措施，防止病毒擴散。他強調，在任何情況下都應當保持戰備態勢，採取一切必要措施，防止發生問題。

據韓聯社26日最新消息，境內再增加169例新冠肺炎（COVID-19）確診，全國累計1146例，11人死亡。在新一波確診個案當中，已知包括大邱確診數為134、慶尚北道19例、慶尚南道10例。