新冠肺炎疫情升溫　饒慶鈴視察消防局防疫整備工作

▲▼ 新冠肺炎疫情持續升溫，台東縣長饒慶鈴視察消防局防疫整備工作。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

有鑑於新冠肺炎疫情威脅不斷升高，加強各項防疫措施是當務之急，台東縣長饒慶鈴26日特別前往消防局視察防疫演練實況，確認救護人員防護裝備穿著及脫除、接觸疑似案例患者、人員除汙及車輛消毒處理等防疫作為，同時了解各項防疫物資整備情形，除對於消防同仁辛勞慰勉，並表示未來若疫情進一步擴大，消防局將於各大隊成立專責隊因應。

饒慶齡表示，在看過今天的演練後，對於消防局在緊急救護防疫措施工作所建立的SOP流程，救護同仁對於防疫裝備熟練地穿載動作，以及執行任務流程、各項消毒工作的細節確實做到環環相扣、滴水不漏，對於台東縣的防疫能力更有信心，希望消防同仁出勤前先做好自己防護工作。也要代表台東鄉親跟各位消防第一線防疫工作的夥伴們致敬及感謝，大家辛苦了。

同時也呼籲社會大眾，在打電話請求救護車時，對於指揮中心有關旅遊史及接觸史等各項重要防疫資訊的詢問，一定要如實告知，讓救護人員做好萬全的準備，衛福部立台東醫院是本縣指定應變醫院，馬偕及東基為隔離醫院，只要大家都能通力配合，相信本縣一定可以有效阻絕新冠病毒的侵襲。

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