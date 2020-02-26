深圳擬祭最嚴禁食令　養殖鱉、蛇、田雞被排除於「可食範圍」外

▲ 廣東打擊野味。（圖／廣東省公安廳）

記者陳政錄／綜合報導

香辣牛蛙、甲魚湯等料理命運告急！大陸全國人大常委會日前決定，以「全面禁止食用野生動物」為導向立法後，各地紛紛響應立法，以擅食野味的廣東省為例，深圳市政府率先發布禁食草案的「徵求意見稿」，狗、蛇、田雞、甲魚（鱉）等，均在可食清單外。

根據深圳市人大發布的《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）》內容，以「白名單」方式規定可食用動物及其製品，一是豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿九種家禽家畜；二是依照法律、法規未禁止食用的水生動物。

▲食用野味被認為是新冠肺炎疫情的可能源頭。（圖／翻攝自微博）

除此之外，意見稿還表示，目前對於社會比較關注的經人工繁育、飼養的龜、甲魚、蛇、鳥、昆蟲等野生動物，因無法保證食用的安全性，《條例（徵求意見稿）》將其排除在可食用動物範圍之外。此外，貓狗等寵物，以及用於科研實施的動物納入禁食範圍。

但對於，蜂蜜、燕窩、雪蛤等動物相關衍生物，意見稿指出，因上述已被社會廣泛接受且具有較為成熟的檢驗檢疫標準，不在禁食之列。對此，有大陸網友留言，「已經有點極端了吧」，但也有人說「為了衛生，可以配合。」

對於為何採「白名單」方式規定，深圳市人大法工委代表指出，自然界野生動物種類繁多，中國大陸光保護類野生動物就有兩千餘種，由地方制定禁止食用的野生動物目錄將顯得過於冗長，無法很好回答「究竟什麼動物可以吃」的問題。制定白名單可達更清晰明確、操作性強的清單式管理效果。

懲罰制度上，意見稿也祭出包括食用和組織食用野生動物，按每人1000元人民幣罰款起跳，最高可達5萬元人民幣的標準，並對買賣、飼養者，按價值另訂更高的罰款規則，還會將相關違法訊息，納入公共信用信息系統。依照大陸法案制定，一般當地人大響應中央立法後，會發布所謂的「徵求意見稿」，徵集外界建議一段時間後，表決制定最終版本並對外發布。

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