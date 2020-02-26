山東犯人出獄回家！殘疾親哥慘被感染...他傻眼：沒症狀也沒確診

▲任城監獄一位犯人出獄後，將新冠病毒傳染給哥哥。（示意圖，非本文當事人／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延至牢房，山東任城監獄就發生207人確診的「群居性感染」。該監獄其中一位犯人屈某平9日刑滿釋放，回到家後將病毒傳染哥哥，然而他本身沒有任何症狀，也沒有被確診，是一名新冠病毒「攜帶者」，如今已被隔離，「得到上級命令才能解除」。

山東省衛健委25日通報本省新增一例新冠肺炎確診病例。《新京報》從微山縣疾控中心獲悉，新增病例是屈某平的哥哥，「他有點殘疾，在家臥床。」

微山縣疾控中心工作人員透露，屈某平不是拒絕隔離逃跑，因為他沒有症狀所以直接回家，如今他已被隔離，「每天都對他進行核酸檢測，但暫未被確診，所有接觸者都已經找到；要得到上級命令才能解除屈某平的隔離令，不是按照常規的14天。」

▼屈某平沒有被確診。（圖／翻攝自我們視頻）

根據山東省21日公佈消息，2月12日下午，任城監獄一位值班幹警因咳嗽到醫院就診被隔離收治，13日晚22時經雙試劑檢測後診斷為新冠肺炎確診病例；同日下午6時，該監獄一位備勤幹警經核酸檢測後，診斷為確診病例。截至2月20日，任城監獄發生確診病例207例，其中幹警7例，服刑人員200例。事情發生後，省司法廳廳長解維俊因防控不力被免職。