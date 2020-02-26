顏清標宣布「大甲媽祖遶境照常舉行」　醫提3點建議！

▲顏清標出面宣布大甲媽祖遶境照常舉行。（圖／記者鄧木卿攝）

記者趙于婷／台北報導

鎮瀾宮董事標顏清標今天（26日）宣布，今年大甲媽祖遶境將如期舉行。對此，台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎指出，如果真的要舉辦，建議參與民眾都要配戴口罩，用餐時不要共用餐具，尤其遶境活動，晚上休息時間通常是大家一起睡通舖，建議要注意人與人之間的距離。但他也坦言，如果最近還有零星社區個案出現，活動相對會比較危險。

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▲台大醫院小兒部醫師李秉穎表示，國內還是有零星個案出現，這時候舉辦遶境等大型活動，確實有一定的風險。（圖／記者洪巧藍攝）

顏清標今表示，今年的遶境「不鑽轎底」、「不觸摸神轎」，且起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典，將因應防疫的宣導措施停辦一年。他也提到「現在距離遶境起駕的日期尚有20多天，會繼續密切注意疫情的發展，也希望能和政府單位積極聯繫，若真的疫情有其他的發展，我們也會全力配合政府的政策…如果政府說要取消就會取消。」

由於不少醫界人士和民眾也呼籲，為了新冠肺炎防疫，政府應該統一宣布取消。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也表示，會積極和宗教領袖討論。而指揮中心也將在今（26）日下午13：30召開疫情記者會說明相關決策。

▲截至2月25日為止，31例確診全台分布圖。（圖／傳染病統計資料查詢系統）