「盡快將美意送到人民手上」　柯建銘：228連假後馬上處理防疫預算

▲柯建銘 。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎的衝擊，行政院會20日拍板紓困特別條例，授權編列600億元預算用在防疫與振興紓困，後續送交立法院審議，力拚25日三讀通過。民進黨團總召柯建銘24日表示，立法院在228連假後，馬上處理預算的審查，期望盡快將政府的美意送到人民手上。

柯建銘在臉書表示，歷經12小時的馬拉松式協商後，立法院終於將防疫極需的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」協商完成，並將於25日院會進行二三讀程序。

柯建銘提到，感謝立法院長游錫堃全力協調各黨不同意見，也感謝各黨團的努力投入，儘管在不少面向上有著不同看法，然而為了防疫，為了守護台灣，是可以放下歧見的，相信協商的理性平和氣氛，將會是未來立法院各種議事討論進行的典範。

對於新冠肺炎的疫情發展，柯建銘坦言，沒人能預測，只能在當下試圖做到最好，減低未來的風險，這也是為何必須如此快速通過此條例，這是防疫特別預算的基石，若一切順利，27日行政院院會將會通過防疫的特別預算，而立法院將在228連假後，馬上開始處理預算的審查，「期望能盡快將政府的美意，送到人民手上」。

柯建銘強調，民進黨是一個負責任的政黨，值此防疫關鍵時刻，將會負起守護台灣的責任，協助凝聚社會最大共識，與台灣人民站在一起，共同對抗新冠肺炎。