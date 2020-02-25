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比照買房！武漢等城市開放「搖號」買口罩　中獎可拿50個

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▲▼武漢肺炎,1月31日武漢民眾在家中準備物資。（圖／讀者提供）

▲大陸湖北各地民眾需要配戴口罩，才能在出門時降低感染風險。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發，重災區湖北省各城市口罩數量短缺，當地政府除擴大產能外，也出現各種限制措施，據《長江日報》報導，有醫藥科技公司聯合騰訊，在武漢、黃岡、荊州等地從25日起，開放「網上預約搖號」購買口罩業務，幸運中獎的民眾，一次可買到最小包裝為一盒50個的口罩。

報導稱，武漢小藥藥醫藥科技有限公司聯合騰訊，開啟了湖北地區微信網購口罩通道。購買方式為：武漢、黃岡、荊州市民全天登錄「騰訊健康」或「宜塊錢」小程序，進行搖號購買登記。

▲▼李克強視察口罩生產情況。（圖／翻攝微博）

▲為確保產能，大陸國務院總理李克強日前視察口罩生產情況。（圖／翻攝微博）

公開內容顯示，市民登記成功後，自登記之日起3天內無需重複登記，自動參與每天搖號，每天上午10時，將在武漢公證處的監督公證下進行搖號抽籤。成功中籤的市民需按頁面提示，在24小時內完成下單並付款。

據了解，該活動中的口罩由企業按照大陸國家標準生產，為優先保障供給量，簡化成中小包裝以提高產能，最小包裝為50個一盒，此次活動均按照整盒來銷售。預計每天在武漢地區投放超過200萬個口罩，未來幾天陸續覆蓋湖北省其他城市。

「搖號」制度最早被廣泛使用在大陸規範民眾買房、買車需求，減少排隊成本和搶購情況，通常是民眾事先預約、排隊後，統一參加電腦「搖號」，也就是電腦隨機出現號碼，中獎的民眾就取得購買資格。

對於民眾的需求，大陸國家發改委22日表示，截至2月22日，口罩日產量已經達到5477萬隻，近20天來累計生產口罩5.7億隻。

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