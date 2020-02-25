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獨／台中居家檢疫女趴趴造！還跑去賣豆花　市府認定違規要開罰

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▲▼居家檢疫中的女子竟擅自外出，市府查證屬實表示要罰。（圖／民眾提供）

▲居家檢疫中的女子竟擅自外出，市府查證屬實表示要罰。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、白珈楊／台中報導

家住台中的蕭姓女子春節期間出國返台後，因曾到大陸某機場轉機，依規定需居家檢疫14天，卻經常外出趴趴走，甚至還跑去工作的豆花店上班，遭人爆料。劉小姐雖否認有違反規定外出，但該地區公所表示，經調閱監視器確認劉小姐有外出一次，將移請台中市衛生局進行裁罰，最高可罰15萬元。

民眾投訴，蕭姓女子與友人在春節期間搭機前往歐洲，2月6日從法國巴黎返台，中間在大陸某機場轉機，抵台後認定須居家檢疫14天，也就是2月7日至2月14日不得外出。蕭小姐未回自己住處，竟到友人與弟弟一家人同住的社區大樓公寓住，進行居家檢疫。

▲▼居家檢疫中的女子竟擅自外出，市府查證屬實表示要罰。（圖／民眾提供）

▲居家檢疫通知書上寫明不外出。（圖／民眾提供）

扯的是，蕭小姐竟視規定於無物，經常外出買東西，而她本身在西屯區某市場旁豆花店工作，竟還跑去店裡。

民眾說，蕭女「趴趴走」的行徑讓他看不下去，同月14日向衛生署檢舉，15日接到2、3通衛生署與台中市衛生局電話了解事情經過，18日晚間他發現都沒有處理，再度打1922反映。隔天疾管署來電稱，已轉台中市衛生局處理，對於管委會不願提供監視器畫面部分，可以找里長協助。

他20日打給里長，由里幹事到場處理，但管委會竟刁難，堅持需要「公文」才給調監視器。21日在要求當地區公所請警方協助調閱監視器，整個事件才進入調查階段。

他認為，防疫就如同作戰，大家都很努力防疫，很辛苦，希望中央、地方以此事為借鏡，統一步調才能事半功倍。對於不願配合防疫的人員或管委會，應以公權力強硬介入，避免漏網之魚，造成社會資源浪費。

記者前往蕭小姐服務的豆花店，她否認指控，表示自己在隔離期間根本沒外出，更別說是到店家附近走動。她在豆花店是假日兼差豆花店是這禮拜一才開，根本不敢開。知道她隔離的不會超過10個人，根本是亂爆料，不知道是誰出賣她。如果要寫的話，希望姓名都不要曝光。

警方表示，當天員警到場調閱監視器畫面，已將資料及影片送交區公所。

區公所則說，經檢視影片確認蕭小姐確實在2月16日下午1點有違反規定外出，將會把相關資料送交衛生局，進行裁罰。建議民眾，如發現居家隔離或居家檢疫者違反規定外出，可立刻撥打電話檢舉。

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