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柯文哲：大陸疫情沒控制前　台灣隨時都在危險狀態

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲25日視察社子國小防疫情形，被問到是否認為說什麼都不對，柯文哲回說，長期以來不是都這樣嗎？「我還是很自制」，並強調大陸疫情還沒控制之前，台灣隨時都在危險狀態，在危險狀態辦正事要緊，「就不想跟他們口水戰了」。

▲▼柯文哲巡視學校開學日防疫整備工作。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲巡視學校開學日防疫整備工作。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲表示，新冠肺炎還是當前最主要的敵人，等事情過後要口水戰再來，現階段些把該做的事情處理，台灣的疫情還沒開始。

柯文哲說，「每天一個一個我們都可以應付」，不要像韓國一天200個，系統會崩潰，所以事實上在大陸疫情還沒控制之前，台灣還是隨時都在危險狀態，畢盡大陸就在旁邊，要維持一天一個這種情形，要到大陸真正控制，台灣才有辦法真正解除危險。

柯文哲強調，在危險狀態辦正事要緊，「就不想跟他們口水戰了」，講講笑話會啦，不要真的幹什麼。

柯文哲還說，我們為什麼被美國列為社區該染會這個在意，因為國際上有一定的標準，你被貼什麼樣的標籤，航班被停掉、被列為旅遊危險，還是影響很大，像日本跟韓國，台灣既然是國際社會的一員，也不能自己訂標準，就按照國際的標準，被WHO定義成旅遊危險區，就按照分級來處置，用國際的標準來做，不要台灣自己來做。

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