疫情打亂遊客計畫　中國8大博物館改開直播在線解鎖文物

▲受到新冠肺炎疫情影響，中國不少景點與名勝古蹟宣佈暫時關閉，其中有8所博物館索性開起直播，讓用戶在家防疫、安心收看。（圖／翻攝自阿里足跡）

記者洪菱鞠／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，為避免人群聚集引發交叉感染風險，中國不少景點與名勝古蹟宣佈暫時關閉，包括北京故宮40年來首次因疫情而閉館，從1月25日起至今仍未正式恢復開放。疫情讓大批遊客看不了展，有8所博物館索性開起直播，在12小時內穿越5000年文化歷史，讓觀眾在家一邊防疫、一邊收看，而有半數關注用戶為90後年輕人。

中國國家博物館、敦煌莫高窟、甘肅省博物館、蘇州博物館、西安碑林博物館、良渚博物院、春光蔬菜博物館及三星堆博物館等8所博物館，23日透過淘寶直播平台，在線上辦起了一場「雲春遊」遊覽活動，除了結合線下實景直播、專業解說員講解、科普講座等多種形式展示特色藏品，各館也精心安排內容呈現各自特色。

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例如在敦煌莫高窟直播中，找來書法大師當場示範臨摹、修復敦煌壁畫；三星堆博物館特別展出近期出土的國寶級文物「祭山圖玉邊璋」，同時詳細說明文物出土及修復過程；蘇州博物館把藏品融合博物館的建築風格，解說員邊逛邊描述，即使隔著螢幕，觀眾也能感受到江南風情。

受到疫情影響，線下少了遊客參觀，迫使8所博物館必須想辦法變通，朝線上發展開起雲端春遊，在9個不同整點時段，宛如馬拉松接力般，輪流展示眾多文物珍品，帶來豐富的文化盛宴，不過良渚博物院院長周黎明表示，透過直播形式，就算在特殊時期也能逛博物館、看展，甚至看到更多平時看不到的內容。

至於這場博物館雲春遊成效如何，有數據顯示累計觀看量達197萬人次，淘寶直播認為首次嘗試就取得不錯效果，讓博物館、科技館真正走進大眾生活。而截至去年底，淘寶天貓平台已有20多所博物館進駐開設官方旗艦店，累計擁有破千萬名關注用戶，其中90後年輕族群佔逾半數。