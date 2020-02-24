「血友病童」母子深夜搭機返台！父親沉默一個月說話了

▲血友病童與他的媽媽24日將返抵台灣。（圖／湖北台辦提供）

記者柯振中／綜合報導

滯留大陸湖北的血友病童近日引起爭議，血友病童的母親不斷出面呼籲，希望盡快啟動第二批包機返台。該名男童與母親24日將搭乘長榮的班機返台，中央流行疫情中心指揮官陳時中、荊門台商協會會長簡俊男也都證實這項消息。對此，血友病童的父親沉默了一個多月，得知兒子能回台的消息，出面感謝中央與指揮官陳時中。

台企聯22日深夜緊急發出聲明，近日收到滯留武漢的台女馬姓母親反應，過年前帶著兒子從高雄到湖北探親，隨後被迫滯留湖北，兒子領有台灣身心障礙證明，患有血友病，每周需施打一劑救命藥，但藥是台灣新藥，每次只能拿兩劑，當時只帶兩劑，日前在各方協助下「千里送藥」的兩劑也用完，孩子28日將進入待藥危險期。

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對於即將進入待藥危險期的說法，指揮官陳時中出面回應，20日還有再開出4劑藥劑，藥品能夠用到3月28日。不過荊門台商協會會長簡俊男說，第二批所開的4劑藥物目前還沒有配送方案，還沒送到大陸，更不可能送到湖北荊門，第一批送來的藥物已經用完，血友病童手上目前沒有藥，即將進入待藥危險期。

▼滯留武漢的血友病童錯過第一班返台包機，拿到救命藥2針劑。（圖／讀者提供）

經過多方協調，血友病童與母親23日深夜搭乘荊門台辦人員的車，經過了1000公里的路途，前往四川成都，24日晚間搭乘長榮班機返抵台灣。指揮官陳時中指出，這航班上從武漢回來的名單，確定只有這2人，未來若還有人要從武漢回來，基本上都以包機為原則。

據了解，血友病童與母親將搭乘長榮的班機，晚間7點15分從雙流機場起飛，晚間10點40分抵達桃園機場。知情人士指出，指揮中心已派出護理人員隨著長榮桃園飛成都的航班出發，晚間返抵桃園機場後，會依照先前的包機模式，停在接駁機坪進行機邊檢疫，確認沒有相關症狀才會放行。

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對於兒子能夠回台的消息，血友病童的父親也罕見發言，受到一個多月的煎熬，兒子終於能夠回台，讓他相當感謝陳時中的辛勞，「感謝中央這一陣子的幫忙和付出。」

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▼血友病童與母親24日返台，父親罕見說話了。（圖／台商提供）