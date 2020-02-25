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快訊／「紓困條例」立院三讀！　游錫堃首次敲下議事鎚

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▲▼立法院會審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」三讀 游錫堃首次敲議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃首次敲下議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，立法院會25日三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，條文中分為防治、紓困、振興與罰則等4部分共18條，共編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，這也是立法院長游錫堃上任院長後首次敲下議事槌。

行政院會20日上午通過因應武漢肺炎的特別條例草案，定名為「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，授權編列新台幣600億元預算用於防疫與振興紓困，草案分為防治、紓困、振興與罰則等4部分共18條，後續送交立法院審議。

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，同時也就新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明。游錫堃於會前召集朝野協商，各黨團同意將行政院版紓困條例等8案併案逕付二讀，24日上午由游錫堃召集朝野協商，25日院會進行處理完成立法。

游錫堃24日召集朝野黨團協商，歷經近11小時的馬拉松協商，朝野黨團就經費上限新台幣600億元、違反隔離或檢疫規定等罰則取得共識，不過外界關注的防疫照顧假是否享有津貼、防疫隔離假補償方式，以及對於發生營運困難的產業、事業、醫療機構及其從業人員，得予以紓困、補貼、振興措施等條文，則因朝野黨團未取得共識，留待25日院會表決處理。

立法院會25日正式三讀「嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，依民進黨團所提之修正動議條文通過，規定特別條例所需的經費上限為600億元，以特別預算方式編列；施行期間自民國109年1月15日起至110年6月30日止，條例施行期間屆滿得經立法院同意延長。

▲▼立法院會審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」三讀 游錫堃首次敲議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃首次敲下議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

三讀條文明定，各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者， 及為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假或無法從事工作之家屬，經衛生主管機關認定接受隔離者、檢疫者未違反隔離或檢疫相關規定，就接受隔離或檢疫之日起至結束之日止期間，得申請防疫補償，有支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，則不得重複領取。

條文規定，防疫補償之申請，自受隔離或檢疫結束之日起，因二年間不行使而消滅。接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，於隔離、檢疫期間，其任職之機關（構）、事業單位、學校、法人、團體應給予防疫隔離假，且不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。家屬為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者而請假者亦同。

三讀條文明定，機關（構）、事業單位、學校、法人、團體給付員工請假期間之薪資，得就該薪資金額之百分之二百，自當年度營利事業所得額中減除。營利事業給付員工依中央流行疫情指揮中心指揮官所為應變處置指示而得請假期間之薪資亦同。

三讀條文明定，受嚴重特殊傳染性肺炎影響而發生營運困難之產業、事業、醫療（事）機構及其從業人員，得由目的事業主管機關予以紓困 、補貼、振興措施及對其員工提供必要之協助。

條文也規定，醫療機構因配合政府防疫需要而停診者，政府應給予適當補償。

三讀條文明定，受隔離者違反規定，處20萬以上、100萬元以下罰鍰；受檢疫者違反規定，處10萬以上、100萬元以下罰鍰；散播疫情謠言者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科最高300萬元罰金；罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，則處2年以下有期徒刑，拘役或20萬元以上、200萬元以下罰金。

此外，為強化相關防疫管制作為，三讀條文也規定，防疫期間受隔離或檢疫而有違反隔離或檢疫命令或有違反之虞者，中央流行疫情指揮中心指揮官得指示對其實施錄影、攝影、公布其個人資料或為其他必要的防治控制措施或處置。為避免疫情擴散，對確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎病人亦同，資料於疫情結束後依《個人資料保護法》處理。

此外，條例施行滿三個月後，行政院應就疫情及相關預算執行向立法院提出書面報告，條例施行滿六個月後，行政院長於施政報告時，須向立法院提出疫情報告及相關預算執行報告。

民進黨團總召柯建銘日前表示，特別條例在游錫堃24日主持黨團協商後，若比照過去SARS期間的紓困特別條例，排除一個月的協商冷凍期，25日就能三讀特別條例，27日的行政院會就能通過紓困條例特別預算，接著在3月3日的立法院會便能進行特別預算的質詢，隨後即於3月4、5日付委審查，再經3月10日立法院程序委員會的排案後，最快在13日的立法院會就能通過特別預算。

▼民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院會審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」蔣萬安VS柯建銘 溝通。（圖／記者屠惠剛攝）

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