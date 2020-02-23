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柯P遭爆只出席1次防疫會議　黃珊珊：總指揮是我，他不用每次參加

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲連日針對新冠肺炎疫情對中央出意見，但台北市議員簡舒培爆料，台北市至今開了11次防疫應變會議，柯文哲只出席1次。對此，北市副市長黃珊珊23日受訪表示，北市的總指揮是她，所以柯文哲不用每次會議都參加。

黃珊珊語氣強烈表示，「我再說一次，北市的總指揮是我」，她會在晨會跟市長報告細節，我們是應變小組，不是應變中心，市長不是每次會議都要參加，他已經主持了2月14日的桌上演練，當時就在演練社區感染，北市一直都是超前部署的。

▲▼黃珊珊主持防災士防疫教育訓練。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃珊珊主持防災士防疫教育訓練。（圖／記者楊亞璇攝）

北市府副發言人黃瀞瑩嚴正澄清，市長室晨會每天定時7點30分召開，市長於晨會中聽取相關疫情報告，給予各局處指示，皆能掌握最新狀況，盼外界能將焦點放於防疫，莫再掀起政治口水戰。

黃瀞瑩強調，目前北市政府參照中央防疫步調，採府級應變小組模式因應疫情狀況，由柯文哲指示黃珊珊擔任召集人，且於每日晨會聽取相關資訊給予指示，若應變中心開設，將由市長擔任指揮官，親自主持疫情應變工作。

黃瀞瑩重申，防疫期間共同敵人應是武漢肺炎，北市府因應校園開學也積極預作防疫準備，盼部分媒體於撰寫新聞時，善盡查證之責任，平衡報導，勿抹殺第一線防疫同仁的辛勞。

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