四川監獄全部實施「戰時管理」　「封存監視畫面」獄警停止輪換！

▲四川對全省監獄施行戰時管理。（圖／達志／示意圖）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據《四川在線》報導，四川省23日對全省監獄、戒毒所實行戰時管理，執行戰時紀律，以有效阻止新型冠狀病毒肺炎疫情向全省監獄、戒毒所蔓延。

報導指出，當前四川疫情仍然嚴峻，呈現一定複雜性，為此，四川省司法廳要求針對人員染疫風險要進行再排查，所有監所本階段必須實行高於地方的防疫管控等級，全員民警、職工落實如實報告責任承諾，對有一定風險的人員必須在家隔離觀察，本階段不得與監所內工作人員有任何接觸。

同時，目前在監所值班帶班民警不再輪換，實行一個月戰時管制。

報導提到， 四川省司法行政系統還將加強督導檢查，對前期工作開展現場督查或暗訪督查，對可能造成重大影響嚴重後果的隱患和問題，要及時通知被督查單位，督促其立行立改，立即封存1月22日以來所有監所的監控視頻，組織監獄、戒毒所開展交叉檢查，凡是檢查出問題的，對相關單位和相關責任人一律嚴肅處理。

新冠肺炎疫情近日在大陸略有降溫，但山東、湖北、浙江三省的五個監獄卻爆出集體感染事件，已有超過500人確診，官方並立即開鍘，將十多名監獄負責人撤職，北京也派出調查組，赴情況最嚴重的山東濟南展開調查，顯見監獄已成為大陸疫情防控下一波的重點。

▼新冠疫情嚴峻，甚至在醫院爆發傳染。（圖／路透社）

