地方 地方焦點

府城文皇玉凌別苑動土　打造南市東區人文禪風新地標

▲文皇玉凌別苑24日於臺南市東區仁和路舉行新建工程動土典禮，副市長姜淋煌與民代、地方仕紳及宮廟代表共同上香祈福，見證融合唐式禪風與現代美學的宗教道場正式啟建。（記者林東良翻攝）

▲文皇玉凌別苑24日於臺南市東區仁和路舉行新建工程動土典禮，副市長姜淋煌與民代、地方仕紳及宮廟代表共同上香祈福，見證融合唐式禪風與現代美學的宗教道場正式啟建。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

恭奉「玉皇三殿下」的「文皇玉凌別苑」，24日上午於台南市東區仁和路舉行廟宇新建工程動土典禮，台南市副市長姜淋煌、立委陳亭妃、王定宇及多位市議員、地方里長、工業界與宮廟代表到場觀禮，共同見證這座融合傳統信仰與現代美學的宗教道場正式啟建，期許未來成為安定人心、弘揚文化的重要信仰據點。

▲文皇玉凌別苑24日於臺南市東區仁和路舉行新建工程動土典禮，副市長姜淋煌與民代、地方仕紳及宮廟代表共同上香祈福，見證融合唐式禪風與現代美學的宗教道場正式啟建。（記者林東良翻攝）

玉凌別苑興建委員會主任委員蕭千金表示，別苑為呼應主祀神祇「玉皇三殿下」的精神內涵，整體建築採「唐式禪風」設計，以「靜、和、通」為核心理念，打造一處兼具人文與藝術特質的現代道場。不同於傳統宮廟的空間形式，玉凌別苑強調舒適、沉靜且貼近生活的空間體驗，期望讓信仰自然融入民眾日常。

▲文皇玉凌別苑24日於臺南市東區仁和路舉行新建工程動土典禮，副市長姜淋煌與民代、地方仕紳及宮廟代表共同上香祈福，見證融合唐式禪風與現代美學的宗教道場正式啟建。（記者林東良翻攝）

蕭千金指出，工程預計於2029年完工，屆時除提供宗教服務外，也將規劃多元社區活動與藝文課程，讓宗教場域成為民眾心靈休憩、文化交流的重要空間，並成為台南東區的文化觀光新地標。

▲文皇玉凌別苑24日於臺南市東區仁和路舉行新建工程動土典禮，副市長姜淋煌與民代、地方仕紳及宮廟代表共同上香祈福，見證融合唐式禪風與現代美學的宗教道場正式啟建。（記者林東良翻攝）

為與信眾分享動土喜氣，廟方於動土前特別舉辦結緣活動，除邀請大崗山超峰寺住持天池和尚主持為期兩天的齋天祈福法會外，並於法會圓滿時灑下新台幣10萬元硬幣，同時將法會供品捐贈給弱勢家庭，傳遞祝福與善意。動土典禮當日，包括開基玉皇宮、府城鷲嶺北極殿大上帝廟、安平開台天后宮、安平觀音亭、三郊鎮海安宮、南安宮、北斗拱聖宮等多間宮廟均派員參與；地方首長及民代也到場祝賀。儀式由副市長姜淋煌擔任主祭官，帶領與會貴賓上香、揭幕並進行鏟土儀式。

▲文皇玉凌別苑24日於臺南市東區仁和路舉行新建工程動土典禮，副市長姜淋煌與民代、地方仕紳及宮廟代表共同上香祈福，見證融合唐式禪風與現代美學的宗教道場正式啟建。（記者林東良翻攝）

典禮後並舉辦「金鏟子」與「美元紅包」擲筊結緣活動，吸引不少信眾參與，期盼將象徵好運與福氣的結緣物帶回家中。另有信眾擲出「三聖杯」後獲贈限量「龍寶寶」吉祥物，現場氣氛熱絡。

▲文皇玉凌別苑24日於臺南市東區仁和路舉行新建工程動土典禮，副市長姜淋煌與民代、地方仕紳及宮廟代表共同上香祈福，見證融合唐式禪風與現代美學的宗教道場正式啟建。（記者林東良翻攝）

別苑公關委員、台南市玉凌玄觀協進會理事長楊政凱表示，文皇玉凌別苑主祀玉皇上帝第三皇子「玉皇三殿下」，未來將承襲佛道教傳統科儀，並秉持「以文載道」精神，透過空間與形式的現代轉化，拉近宗教信仰與年輕世代的距離，期許成為台南最具人文氣息的宗教場域之一。

