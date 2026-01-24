　
地方 地方焦點

當投資科技遇上科技治理座談　張善政籲別用政治管產業

▲日新對話：當投資科技遇上科技治理

▲桃園市日新協會舉行「日新對話：當投資科技遇上科技治理」座談。（圖／市府提供，下同）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市日新協會24日於市總圖舉行「日新對話：當投資科技遇上科技治理」座談，邀請市長張善政與台大政經學院兼任教授楊應超以及發起人、市議員凌濤對談。針對現場提問，AI時代下，若台積電產能外移對台灣的影響？張善政表示，他曾以相同問題詢問AI，回覆則讓人相當擔憂！

AI回覆：若產能大幅外移，對台灣的折損不容小覷，提醒為政者不能為了政治去管產業，因為產業一旦受損，代價將由整體社會承擔。

張善政指出，產業發展「可以引導、不可驅使」。他以過去「兩兆雙星」政策為例，其中面板產業曾被高度期待，但後續發展大家都知道；相較之下，半導體產業的成功，關鍵在於政府提供方向與環境，讓企業以市場機制與專業節奏成長，而不是以行政手段硬推。

▲日新對話：當投資科技遇上科技治理

對於現場提問，產業為何集中在特定國家、人才外流的影響，張市長回應，製造業離開美國到亞洲並非偶然，背後牽涉教育、文化與人才特性；工程師赴海外發展後，下一代要再回到台灣並不容易。人才長期外流會連帶影響台灣的經濟結構、消費市場與GDP表現，影響層面很大。

市議員暨桃園市日新協會發起人凌濤指出，協會自成立以來，即以「城市發展、國際視野、青年培育與在地文化」為核心主軸，持續邀請各界重量級講者與青年進行深度對談。此次活動因應半導體供應鏈、AI浪潮及國際經貿情勢變化，特別邀請具科技與治理經驗的張市長，以及長期深耕科技產業的台大政經學院兼任教授楊應超分享，期盼為台灣的產業發展提供更多前瞻思考。

楊應超教授表示，自己從電機系跨足MBA，後又被裁員才轉行當分析師，但也因此成為畢生志業，期間23到48歲做過15份工作，達成財富自由兩次。人生雖然走過不少彎路，但累積了寶貴的經驗與思考。他並用自己的故事勉勵大家：應勇敢離開舒適圈，不冒險就是最大風險；並且要設定目標，勇於行動；此外，大家也必須持續學習、擴充自己的工具箱，才能跟上時代的劇烈變化。

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

桃園寒假愛心午餐估5815人受惠　張善政：讓每個有需要的孩子不挨餓

寒假到來，桃園市長張善政今（23日）表示，寒假對一些家庭來說，快樂不見得變多，反而煩惱放大了，因為少了學校午餐，為了讓低收、中低收及有需要的孩子，也能吃到安心的午餐，市府持續辦理寒暑假愛心午餐，完整涵蓋寒假與年假期間，預計5,815位孩子受惠。他也強調，「我們希望讓每個有需要的孩子，都不會挨餓、也不會被遺忘。照顧這件事，一直都會在，不會放假」。

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

桃園26億打造清淤專用道路　助推大龍門觀光新亮點

張善政宣布桃園加碼教師行政獎金　估4500人受惠

張善政宣布桃園加碼教師行政獎金　估4500人受惠

桃園新任主計政風處長宣誓就職

桃園新任主計政風處長宣誓就職

桃園市警局副局長、分局長交接　張善政有期許

桃園市警局副局長、分局長交接　張善政有期許

