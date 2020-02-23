侯友宜備戰開學日！百萬片口罩、萬支額溫槍到位　25日各校抽查

▲侯友宜主持「各級學校開學前防疫緊急應變會議」。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／台北報導

因應新冠肺炎疫情，高中、國中小學延後至25日開學。開學前最後一個週末日，新北市長侯友宜23日赴新莊國小視察防疫物資後表示，從一月份開始整備防疫物資，包括口罩111萬5000片、酒精1萬1600公升、額(耳)溫槍1萬570支皆已全部到位，他要求「每個防疫物資必須造冊、精準配送，不能浪費」，新北明天將做防疫演練，後天則會到各校不定點抽查，確保要做到萬無一失、全力備戰。

侯友宜表示，下週二要開學，從一月份開始，不斷跟教育局、學校校長們做好開學整備，除了線上教學備課外，最重要的是不斷演練，希望做到位，新北市提出「三級防護」及「健康五原則」，把所有要做的防護都告訴家長、老師，讓他們清楚每個人要扮演的角色。

侯友宜表示，防疫物資部分特別準備了包括口罩111萬5000片、酒精1萬1600公升、額(耳)溫槍1萬570支，都已全部到位，由各區的校長們再分配下去，「每個防疫物資必須造冊、精準配送，不能浪費」、「孩子是我們心中的寶貝，所有人要守護孩子們的安全，家長交給我們，我們要讓家長安心，一定要做到萬無一失、全力備戰」。

侯友宜也強調，今天他把校長們分區找來開會，分區督學也盯緊進度，明天會再做防疫演練，後天則會到各校不定點抽查。

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