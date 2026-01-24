　
地方 地方焦點

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

▲▼ 新港愛鄉慈善會寒冬送暖活動，獲得各界支持盛大舉行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼新港愛鄉慈善會寒冬送暖活動 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港愛鄉慈善會寒冬送暖二十多年，全心全意凝聚各界善心力量，照顧邊緣家庭，24日在新港鄉鐵支路公園，盛大舉辦寒冬送暖公益園遊會，持續關懷弱勢家庭做堅強後盾，並推行安老與長期照顧服務，發揚愛鄉慈善會創立的初衷。

▲▼ 新港愛鄉慈善會寒冬送暖活動，獲得各界支持盛大舉行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲新港愛鄉慈善會寒冬送暖活動，現場有多攤公益攤位 。（圖／記者翁伊森攝）

新港愛鄉慈善會寒冬送暖活動，獲得陳冠廷立委、蔡易餘立委、社會局長張翠瑤及新港鄉長葉孟龍親臨現場表達支持，這項深耕在地超過20年的公益盛事，在會員的鼎力資助下持續進行，發放物資與關懷金給新港鄉內250名邊緣戶，今年再度集結書法揮毫、專業義剪、中醫義診、中華耳穴保健按摩等多元服務，讓受助鄉親在歲末之際感受到來自社會最堅實的溫暖。

▲▼ 新港愛鄉慈善會寒冬送暖活動，獲得各界支持盛大舉行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲新港愛鄉慈善會理事長陳文忠發放禮金助暖 。（圖／記者翁伊森攝）

理事長陳文忠表示，透過長期穩定的力量，慈善會不僅提供實質物資，更在冷冽寒冬中傳遞了守望相助的在地人情味。感謝共善者與全體志工夥伴在活動前置階段的全力投入，因著無私的奉獻與細心的籌備，方能成就今日活動的圓滿與共好。

▲▼ 新港愛鄉慈善會寒冬送暖活動，獲得各界支持盛大舉行 。（圖／記者翁伊森攝）

▲新港愛鄉慈善會理事長陳文忠致贈感謝狀給協助攤位。（圖／記者翁伊森攝）

立委蔡易餘致詞表示，開心與各界善心人士一同參加 新港愛鄉慈善會暖心，看到這麼多關心在地、願意付出的夥伴和鄉親，心真的暖暖的。特別感謝擔任#慈善會理事長陳文忠議員，用行動號召大家，把滿滿的愛心在冷冷的冬天送到需要的鄉親手中。

▲▼ 新港愛鄉慈善會寒冬送暖活動，獲得各界支持盛大舉行 。（圖／記者翁伊森攝）

參與單位有普照寺附設慈仁慈善會、千歲慈悲關懷會、髮魅空間、潭大土風舞、林姵縈創作舞、中華國際嘎檔巴佛教總會嘉義基地、中華耳穴保健協會、黑波堂、優多鮮果網路團購、高雄市慈山行善愛心協會、嘉義市宗政傳統整復推拿團隊、燒蕉歡喜逗陣薩克斯風樂團、曾貴香壓克力藝術彩繪、新港樂齡書法班、濃賀北勢子三號店劉翼睿柳展岳、救國團民雄鄉團委會、三鉢紙業有限公司、新港獅子會、御信禮儀公司、大嘉義創新創業協會、衛元堂貿易有限公司、嘉義縣創新創業協會、直播天王王三郎、百雄鞋業有限公司、大鷹活動行銷有限公司。

01/22 全台詐欺最新數據

新港寒冬送暖　造福嘉義250邊緣戶

