中國傳封鎖消息！美情報官靠監控掌握疫情　關注領導人動向

▲新冠肺炎疫情持續在多國擴大。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

武漢肺炎持續在全球擴散，卻傳出中國官員封鎖疫情消息。Yahoo新聞引述知情人士表示，中國行為導致美國情治單位必須介入，利用監控活動來情蒐疫情相關資訊。

Yahoo新聞駐美國安調查記者麥勞克林（Jenna McLaughlin）21日引述兩名美方知情人士表示，目前部分關於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）及中國應對方式的可靠消息，已經是由軍方管道而來。其中一名曾任美國情報官員的知情人士指出，中國行徑導致美方情報圈必須介入，「因為沒有數據意味著（只能靠）監控」。

這位前情報官員表示，目前美方所追蹤最重要的議題，就是中國領導當局計劃如何確保「業務連續性」（ continuity of operations），亦即政府如何在面對前所未有危機時，還能維持基本運作。

這名前情報官員說，在中國，這項計畫可能包括護送高階領導人離開國家，或是尋求類似像美國「末日地堡」的安全庇護。他也透露，美國情治圈注意到，中國官員有在採取類似應變計畫的跡象，顯見北京內部對疫情的憂慮程度。

報導表示，由於美中貿易戰，加上美國近年來打擊中國間諜活動、智慧財產權竊盜行為，雙方關係緊張態勢上升，使美方更難取得與公共健康危機有關的完整資訊。報導引述一名美國國安官員指出，雖然美方與中國都有溝通管道，但並非總能確定中國官員會使用這些管道，或是接聽電話。

前美國國家情報會議（National Intelligence Council）主席屈佛頓（Greg Treverton）告訴Yahoo新聞記者，美中關係確實讓美方更難取得可靠情資。他強調：「健康是重大國安議題，尤其當身為情報目標的中國並不是那麼願意給予應有的協助。」（編輯：林憬屏）