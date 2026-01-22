奔馳而至的祝福：Johnnie Walker藍牌馬年限定瓶與XR 21年新春限定禮盒揭幕新春風味高度



▲Johnnie Walker藍牌馬年限定瓶與XR21年限量馬年新春禮盒，以大師級時尚設計結合稀有風味酒液，展現尊榮不凡的節慶儀式感，為送禮與珍藏增添非凡寓意。

#AD 農曆新年將至，國際頂級威士忌品牌Johnnie Walker以「新春祝願」為靈感，推出兩款兼具藝術風格與匠心工藝的新春限定禮盒：藍牌馬年限定瓶與XR21年2026新春限定禮盒。兩者不僅象徵品牌精神的延續，也為春節送禮、團聚品酩注入嶄新氣象，致敬奔騰不息的時代精神，迎來馥郁豐盛的新年開展。

▲奔馳駿馬躍然瓶上，象徵勇毅與進取精神。Johnnie Walker藍牌馬年限定瓶，以深邃藍韻與藝術瓶身開啟嶄新年節篇章。

馬耀新境！藍牌馬年限定瓶 致敬台灣精神、酒液再進化

Johnnie Walker藍牌常被視為品牌工藝與奢華品味的象徵代表，是眾多高端威士忌品酩者的首選之一，今年以「馬年」為題，推出全球限量的農曆新年設計瓶。此次設計特別邀請備受矚目的華裔高級訂製時裝設計師Robert Wun操刀，靈感來自奔馳中的駿馬，象徵勇往直前、不懼挑戰的信念。瓶身以燙金「Taiwan」字樣與台灣形狀圖案妝點，成就專屬於台灣市場的珍稀收藏之作。





▲46%高比例酒精濃度凝聚消逝酒廠珍稀酒液風華，每一口皆是蘇格蘭威士忌調和藝術的高峰，為節慶佐餐或私享時刻締造品酩極致。

除了外觀設計令人驚艷，酒液以46%限定濃度呈現，入口即展現柔順蜂蜜香甜與烘烤橡木氣息，層層交織出果乾、辛香料與絲滑煙燻的多重風貌，尾韻悠長優雅。無論搭配年菜佐餐或獨酌細品皆宜，更具高度典藏價值。藍牌歷來以嚴選珍稀原酒聞名，包含部分已消逝酒廠的限量酒液，使每一瓶都具備高度收藏價值與品酩深度。此次藍牌馬年限定瓶，宛如將祝福灌注其中，為嶄新的一年揭開精彩序幕。





▲Johnnie Walker XR21年2026新春限定禮盒，以奔馬圖騰寓意開年馳騁不止，搭配馥郁酒體與紅金配色包裝，獻上新歲最具風格的繁盛賀禮。

馥郁人生！XR21年2026新春限定禮盒 禮贈之選 傳遞多層次祝福

同步登場的Johnnie Walker XR21新春限定禮盒，則以品牌精神「馥郁人生」為核心，體現對豐盛、深度與風格的極致追求，也展現出新春繁盛寓意，亦傳遞「豐盛開展、如馥如香」的祝福意涵。此次新春禮盒特別以43%酒精濃度呈現，在口感結構與層次表現上更加立體深邃。

XR21之名源自「Extra Rare 21」，代表歷經21年熟成的珍稀調和酒液。其核心釀造哲學來自John Walker & Sons創始人家族的皇室配方，並透過「三維立體工藝」精準演繹柑橘果香、乾果甜韻與雪莉桶尾韻的交融堆疊，堪稱節慶時節最具品味的佳釀之選。

以鐫刻躍馬圖騰妝點瓶身呼應馬年春節意象，赤馬奔騰迎春，整體外包裝以紅金為主色，寓意豐收與喜氣，並象徵踏入新歲盛勢奔馳，傳遞著「馥郁迎年，豐盛開展」的吉祥祝福，珍獻每一位收禮者願都能如酒液般歷練後綻放其人生厚度，擁抱多層次的幸福軌跡。





▲Johnnie Walker XR 21年 2026新春限定禮盒，以「三維立體工藝」打造馥郁飽滿的酒體結構，口感層次圓潤馥香，細緻展現蘊藏21年的豐富韻味。金琥珀色酒液承載送禮誠意，將祝福寓於每一口珍稀醇釀，為團聚時刻添上圓滿寓意。

年節送禮推薦：為摯愛獻上一份層層遞進的誠意

春節不僅是闔家團圓的時刻，更是傳遞心意與祝福的黃金節點。無論是拜年禮贈、年夜聚餐，或是答謝合作夥伴的高端選擇，Johnnie Walker藍牌與XR21皆以其歷史地位與酒液工藝，成為象徵品味與格局的首選。

藍牌馬年限定瓶如藝術品般耀眼奪目，適合致贈重要長輩、企業貴賓，亦為收藏家爭相入手的年度逸品；XR21年 2026新春限定禮盒則兼具風味厚度與外觀節慶感，體面又實在，是春節送禮的高質感推薦。

【未滿18歲禁止飲酒】

【禁止酒駕 安全誠無價 酒後請務必找代駕】

【本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者】