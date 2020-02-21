吳斯懷立院處女秀　先提「解放軍」也有軍人感染

▲立法院新會期開議，國民黨立委吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨不分區立委吳斯懷親中言論爭議不斷，也讓他的立院處女秀備受外界關注。立法院新會期21日開議，吳斯懷也首度站上議場講台發言，首登場內容就提到「解放軍」，呼籲蔡英文政府應該要重視軍人防疫。

立法院新會期21日開議，吳斯懷也在一早的國是論壇中登記發言，這也是吳斯懷首次在國會的正式發言紀錄。吳斯懷先肯定蔡政府在新冠肺炎防疫工作的努力，不過他認為其中還是有準備不足之處，尤其口罩之亂仍持續發燒，開學在即也讓各級學校家長惶惶不安。

吳斯懷還特別提到，韓國、新加坡以及「解放軍」都有軍人感染案例，呼籲蔡政府應該要重視軍人防疫，應做出更具體可行的規劃。

事實上，吳斯懷近日言論爭議不斷，在近日提出的書面質詢，內容質疑總統蔡英文挑釁大陸，稱若中共發動戰爭，「我們真的準備好了嗎」。吳斯懷20日受訪時則強調，「我們畢竟是弱者」，直言這是很現實的問題。

行政院長蘇貞昌20日受訪時則表示，在肺炎疫情嚴峻的時刻，可以看到整個政府與人民都同心協力一致對抗武漢肺炎，希望國家與人民能夠走出困境，真的不願意再看到還有人講這種令全民憤怒的話，不只相當不妥當，對疫情也沒有幫助。

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