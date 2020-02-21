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發現白牌運將染疫通報被網友攻擊　醫師蔡文瑞淡然說：大家都在同一艘船

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記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情蔓延，第19例的61歲白牌車司機曾載運中港澳旅客，遭感染併發敗血症離世，第一時間收治、協助白牌車司機轉診蔡文瑞耳鼻喉科也跟著曝光，小診所瞬間成了網友攻訐對象，上午記者前往，發現診所內擺滿了加油打氣的藍花盆栽，看診的患者更對蔡文瑞的醫術感到大有信心，都說是「彰化之光」。

▲彰化縣長到秀傳醫院及蔡文瑞診所加油打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

▲醫師蔡文瑞感謝各界的關心。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化縣長到秀傳醫院及蔡文瑞診所加油打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蔡文瑞耳鼻喉科門前滿滿的加油花籃。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡文瑞受訪時強調，「很感謝各界、前輩、及來自台灣各地的朋友，都為我打氣加油！這陣子記者先生比花多，花比患者多，我們是站在第一線，不確定的因素很多，遇到這種事情也很無奈，很見笑的代誌，除了「感謝」還是「感謝」，感謝王縣長、衛生局長、醫界前輩、鄉親給予我們最大的支持，讓我們更有勇氣繼續堅持在第一線。面對這種困境，大家在「同一條船上」，平安地度過才是最重要的」。

▲彰化縣長到秀傳醫院及蔡文瑞診所加油打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

▲縣長王惠美為蔡文瑞加油打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

縣長王惠美在接近中午前往蔡文瑞的診所與秀傳醫院，感謝縣內醫護人員堅守崗位全力以赴不畏辛勞付出及無私奉獻，守護大家的健康。王縣長說，從武漢肺炎疫情開始到現在，要謝謝所有站在第一線所有醫療人員以及相關機構對於整個防疫與醫療的努力與辛勞，醫師在第一線的即時發現，讓疫情能夠及早控管，做好最好的安排。

▲彰化縣長到秀傳醫院及蔡文瑞診所加油打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

▲縣長隨後到秀傳醫院。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化秀傳醫院院長楊基滐表示，秀傳全力配合中央流行疫情指揮中心的政策，落實防疫工作，守護醫院員工及民眾健康。在醫院出入口進行防疫管制，進入者都須戴上口罩，量測體溫和噴乾洗手液，醫院裡也定期落實環境清潔及消毒等作業，確保醫院環境安全，並做好發燒篩檢、病患分流等應變作業，讓民眾可以安心就醫。

▲彰化縣長到秀傳醫院及蔡文瑞診所加油打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

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