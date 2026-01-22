勇消詹能傑殉職！醫曝「長時間缺氧」…氣切搶救50分鐘仍救不回

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)三度闖入火場救援受困的34歲羅姓女子，還將氧氣面罩摘下給羅女使用，最終因濃煙加劇、長時間缺氧而不幸殉職。基隆長庚醫院吳俊德醫師表示，詹能傑凌晨送到院時已經沒有呼吸心跳，院方緊急氣切搶救50分鐘，盡了最大的努力，但仍是無法救回，對此感到相當遺憾。

▲基隆長庚吳俊德醫師說明勇消詹能傑急救情況。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，由於屋內堆滿大量雜物，導致救援相當困難，且羅姓女子也被雜物壓住受困，動彈不得；詹能傑第三度闖入火場救援時，再一片濃煙中終於找到羅女，但當時她已經出現呼吸困難，詹能傑為了救人，將自己的氧氣面罩脫下給羅女使用，隨後濃煙加劇，就此失聯，待同仁尋獲時，2人均已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後雙雙宣告不治。

吳俊德醫師說，勇消詹能傑約於凌晨2點多送到醫院急診室，當時已經沒有心跳，因詹將氧氣留給救援民眾使用，因此造成長時間缺氧，急救過程中沒辦法很順利地放進呼吸管，因此只好做氣切，並盡最大努力搶救50分鐘，但不幸仍是無法救回；此外，這起火警的輕傷患者院方也已做好妥適處理，目前還有4人在急診室留觀。

▼基隆殉職勇消詹能傑第二次走出火場時，還不斷提醒同仁「裡面都衣服，要小心」。（圖／記者郭世賢翻攝）